PSDB de Porto Alegre rompe com Melo após apoio a Onyx Lorenzoni

A direção do PSDB de Porto Alegre decidiu, após reunião neste sábado, retirar-se da base de apoio do prefeito Sebastião Melo (MDB) depois que o MDB municipal firmou apoio à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do Estado, mesmo com partido integrando a chapa de Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio Piratini.

O posicionamento do MDB foi divulgado na sexta-feira, após uma reunião do diretório municipal do partido, na qual "decidiu pela indicação de apoio às candidaturas de Jair Bolsonaro (PL) para a presidência e de Onyx Lorenzini para o governo do Estado".

Em resposta, neste sábado, o PSDB da Capital emitiu um comunicado em que diz ter recebido "com surpresa o posicionamento do MDB de Porto Alegre que contraria seu próprio partido a nível estadual".

"Não podemos mais nos considerar aliados quando o próprio MDB municipal e o prefeito decidem estranhamente nos considerar seus 'adversários' neste segundo turno estadual". Segundo a nota, a decisão do partido foi unânime e tomada após uma reunião com os membros da executiva municipal do PSDB e vereadores da sigla.