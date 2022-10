Campanhas de Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni têm domingo tranquilo em parques da Capital

A duas semanas da realização do segundo turno das eleições para governador e presidente da República, o clima era de tranquilidade em dois dos principais parques de Porto Alegre: Farroupilha, a conhecida Redenção, e Moinhos de Vento, o famoso Parcão. Sendo normalmente os epicentros das militâncias de esquerda e direita, respectivamente, na Capital gaúcha, agora as militâncias se dividem entre as campanhas do tucano Eduardo Leite, que ganhou a adesão de parte do eleitorado petista, e de Onyx Lorenzoni (PL), que mantém consigo os eleitores bolsonaristas.

Do lado de Onyx e Bolsonaro, a maior parte das manifestações se concentraram na esquina da Avenida Goethe e da Rua Mostardeiro, nas imediações do parque, em um ambiente bastante festivo, com bandeiras, buzinaços e amplificadores de som - um deles tocava um funk de exaltação ao presidente da República e com ofensas a mulheres de esquerda. Nas sinaleiras, uma faixa sugeria “Buzine se tu não és um comunista”.

No entanto, na mesma esquina também havia muitas pessoas agitando bandeiras da candidatura de Leite, e um amplificador que tocava repetidamente o jingle da campanha do tucano.

Já no Parque Farroupilha a movimentação era bem mais tranquila. Os tradicionais estandes de distribuição de material de campanha estavam presentes na Avenida José Bonifácio: um com adesivos, camisetas e bandeiras do PT e outro com concentração de bandeiras de Eduardo Leite, nas três cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Entre os frequentadores do parque, todavia, a maioria das manifestações individuais era com adesivos e camisetas da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Neste segundo turno, multiplicaram-se os adesivos dessa nova fase da campanha de Leite, colados nos carros, em alguns casos dividindo-se com adesivos do PT, confirmando a adesão desse eleitorado ao tucano.

O mesmo ocorre no caso de Onyx e Bolsonaro, com muitos automóveis usando, além de adesivos da campanha do PL, bandeiras do Brasil.