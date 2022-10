Federasul se manifesta sobre segundo turno das eleições

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) emitiu, na tarde desta sexta-feira (14), uma nota sobre as eleições do segundo turno, que acontecem no próximo dia 30 de outubro. O comunicado, publicado na página online da instituição, inicia ressaltando o compromisso com a democracia para o futuro do Estado e do país. "A FEDERASUL conclama a todos para votarem no segundo turno das eleições, a exercerem seu direito de escolha de nossos governantes e a incentivarem que as pessoas próximas também o façam", disseram.

Ainda que não tenha se manifestado a favor de algum candidato em particular, por se identificar como uma instituição "apartidária, porém política", na nota, a entidade destacou que "é inegável que nos últimos anos o Brasil amadureceu. Com a Lei da Liberdade Econômica, o Teto de Gastos Públicos, a Modernização Trabalhista e a Reforma da Previdência, dentre tantos outros avanços, demos importantes passos rumo a um país mais competitivo e que valoriza o trabalho e o empreendedor", afirmaram. E complementaram: "Temos muito ainda por fazer, como avançar com as reformas administrativa e tributária, reduzir a burocracia e melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos. No entanto, não podemos retroceder."

Sobre as eleições estaduais, a Federasul disse que endereçou aos candidatos Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), "uma série de proposições que foram entregues aos candidatos ainda no primeiro turno. Elas tratam sobre temas fundamentais como educação, saúde e segurança, além da manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, do aprimoramento do nosso modelo de gestão e da implantação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico e a inovação."

A nota foi concluída enaltecendo a livre iniciativa, às liberdades individuais e a propriedade privada. "Estaremos sempre ao lado de quem tem compromisso com a desburocratização, com a redução da máquina pública e da carga tributária. Ao lado de quem defende um Estado e um país eficiente e que custe pouco ao cidadão. Ao lado de quem valoriza o principal motor de uma nação: o setor produtivo, que gera emprego e renda. Que gera desenvolvimento econômico e social", escreveram em nota.

Na próxima quarta-feira (19), a Federasul promove o evento O Futuro do RS: Debate com os Candidatos ao Governo do Estado - 2º Turno, das 12h às 14h. Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite se enfrentam no programa Tá na Mesa, na corrida eleitoral pelo Piratini.