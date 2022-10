Darci Pompeo de Mattos é natural de Santo Augusto e tem 64 anos, nascido no dia 12 de julho de 1958. É advogado, bancário e político filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Sempre se manteve no mesmo partido. Exerceu mandato de prefeito em Santo Augusto. Depois, no âmbito do Poder Legislativo, foi eleito deputado estadual por três vezes e atualmente exerce seu quinto mandato na Câmara dos Deputados pelo Rio Grande do Sul. Foi reeleito para o sexto mandato na bancada federal gaúcha nestas eleições de 2022, tendo obtido mais de 100 mil votos. É autor de projetos de lei como o que cria o décimo quarto salário a aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o que institui o décimo terceiro salário para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o que retira a obrigatoriedade de prova de vida para o aposentado do INSS. Já foi presidente do PDT do Rio Grande do Sul e atualmente integra o comando nacional da sigla, ocupando o cargo de vice-presidente.