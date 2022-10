Críticas e bate-boca tomaram conta do segundo debate ao governo do RS

O clima de paz parece ter sido esquecido de vez nas eleições para o Governo do Estado. Um debate tenso, com troca de acusações, uma representação junto ao Ministério Público e um aperto de mão recusado permearam a manhã desta sexta-feira (14), quando Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) se encontraram para um debate na Rádio Gaúcha.

Com mediação da jornalista Andressa Xavier e perguntas de assinantes e de profissionais do grupo, o clima se desenrolou logo após as considerações iniciais, em que Leite disse que sua meta era construir um ambiente de paz no Estado, enquanto Onyx suscitou o Dia dos Professores, neste sábado (15), e homenageou sua vice, Cláudia Nunes. Na sequência, Leite propôs que, para dar início a um debate de propostas, seria importante o concorrente esclarecer o que significava “ter uma primeira-dama de verdade”, como citado no programa de quinta-feira (13). “O senhor quis dizer que as anteriores eram de mentira? Ou foi uma homofobia velada?”, questionou. Onyx disse ser um defensor das liberdades individuais, e que Leite se vitimizava, informando que havia entrado com uma representação no Ministério Público contra Leite, por calúnia e difamação.

O que deveria ter sido esclarecido na primeira pergunta tomou boa parte do primeiro bloco, quando Leite lembrou de uma acusação de pedofilia feita pela equipe de Onyx, que desconsiderou a acusação. “Este é um ‘não assunto’. Eu defendo a família, minha esposa é uma mulher de verdade porque ela cuida das pessoas”, disse, ao lembrar que Leite virou as costas aos gaúchos ao renunciar. A acusação de renúncia foi repetida à exaustão pelo candidato do presidente Jair Bolsonaro no Estado.

No primeiro bloco, com perguntas livres entre eles, foram discutidos índices do Ideb, Saúde e regularização fundiária. Ao final, assim como nos demais intervalos, Onyx foi assessorado pela esposa Denise Veberling, enquanto o ex-governador teve ao seu lado o marqueteiro Flávio Bernardi.

A segunda parte do debate teve perguntas pontuais de jornalistas do grupo sobre câncer de mama e vacinação. A troca de críticas voltou a acontecer, com Leite desconstituindo a capacidade de Onyx em promover campanhas, como havia dito, pois o primeiro passo seria defender as vacinas e a ciência. Com um formato de debate menos engessado, permitindo maior interação entre ambos e a participação da mediadora, Andressa questionou se Onyx havia ou não tomado a vacina contra Covid. O candidato argumentou que não tomou porque não acreditou na análise meramente documental feita pela Anvisa.

Na terceira parte, a nova rodada de perguntas com temas livres envolveu impostos, salários e privatizações. Um novo bate-boca teve início. Para Leite, o Rio Grande terá o “Custo Onyx”, que irá quebrar o Estado, caso coloque em prática promessas. “O que dói no candidato que renunciou ao Estado é que ele queria estar em um debate nacional”, alfinetou o candidato do PL sobre a tentativa de Leite de concorrer à Presidência da República.

O desenvolvimento econômico foi o tema do quarto bloco. Onyx destacou os feitos no governo federal no período em que foi Ministro do Trabalho (de julho de 2021 a março de 2022), a abertura de vagas na área do turismo, e projetou a criação de um parque folclórico a céu aberto para desenvolvimento de emprego e renda. “Vamos fazer tudo o que não foi feito de desenvolvimento econômico”, garantiu, momentos antes de ser retrucado por Leite. “O candidato esqueceu que o filho dele foi meu secretário de Desenvolvimento Econômico”, disse, ao referir-se a Rodrigo Lorenzoni, que esteve na pasta no início da gestão do tucano.

A última pergunta, sobre irrigação e sustentabilidade, não foi respondida por nenhuma das partes, em função de o tom de críticas ter subido, com acusações de incompetência, por parte de Onyx, e de corrupção, por parte de Leite. Nas considerações finais, o ex-governador falou do diálogo que sempre manteve com todos os partidos, mesmo os de oposição, enquanto o ex-ministro, com uma citação bíblica, disse que não tinha nada a esconder, citando novamente a esposa Denise. No encerramento, logo após fazerem uma foto final do encontro, a mediadora sugeriu um cumprimento entre ambos. Leite estendeu a mão, que foi recusada por Onyx.