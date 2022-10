Lula tem 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro, aponta Pesquisa Ipespe

Pesquisa divulgada nessa sexta sexta-feira (14), pelo Instituto Ipespe, encomendada pela XP Investimentos, indica que se a eleição fosse hoje, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, venceria a corrida ao Palácio do Planalto com 53% dos votos válidos, contra 47% do atual presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Em termos de votos totais, Lula contabiliza 49%, Bolsonaro 43%, brancos e nulos são 4% e não sabem, 4%. Na pesquisa espontânea, o petista tem 46% e o atual mandatário 41%. A margem de erro da mostra é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Com relação ao interesse do eleitorado pelas eleições deste segundo turno, 79% responderam que é muito ou algum, já 20% disseram que é pouco ou nenhum. Para alguns analistas, esse dado pode ser um indicativo do número de abstenções, que usualmente nas eleições recentes oscila na casa dos 20 pp. O Ipespe também perguntou em quem o eleitor ou eleitora não votaria de jeito nenhum: 48% responderam em Bolsonaro e 45% em Lula, o que mede a taxa de rejeição dos dois presidenciáveis.

O Ipespe realizou 2.000 entrevistas por telefone, com eleitores de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07942/2022.