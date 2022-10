Câmara de Porto Alegre aprova passe livre em dias de eleição

O projeto de lei do Executivo municipal que determina o passe livre nos dias de eleição em Porto Alegre foi aprovado na sessão plenária extraordinária desta quinta-feira da Câmara Municipal de Porto Alegre por 32 votos favoráveis e apenas 3 contrários. Aprovada com ampla maioria pelos vereadores da Capital, a medida já valerá neste segundo turno eleitoral, previsto para acontecer no dia 30 de outubro. Os votos contrários foram dos vereadores Felipe Camozzato e Mari Pimentel, ambos do Novo, além de Cezar Schirmer (MDB). Tanise Sabino não votou, pois estava ausente.

Após a emenda do vereador Camozzato ter sido rejeitada, o parlamentar cedeu aos pedidos para não recorrer ao resultado. Em teoria, a matéria deveria ser incluída na ordem do dia com 48 horas de antecedência para ser posto em votação, mas em casos onde há acordo entre as lideranças, esse prazo pode ser reduzido - foi o que ocorreu com o projeto.

Apesar da votação ter unido aliados ao governo e oposição, o clima no plenário estava tenso e nenhuma das seis emendas - protocoladas em grande parte pela oposição - foram aprovadas. Quanto ao projeto, os parlamentares discordaram em alguns pontos, especialmente em relação aos impactos no orçamento da prefeitura frente ao custeio do dia de isenção.

O vereador Claudio Janta (SD), líder do governo na Câmara, afirmou que o valor referente a um dia de passe livre é muito alto e que pode prejudicar o orçamento da cidade. "Quem paga essa conta é o trabalhador que utiliza o transporte público", defendeu. "Fazer discurso de oposição é fácil", completou, apesar de ter votado favoravelmente.

Já o bloco de oposição apresentou algumas alternativas para o custeio dos dias de isenção de tarifa. A vereadora Karen Santos (PSOL) protocolou uma emenda que previa o custeio através da cobrança de dívidas das empresas privadas de transporte público. "A gente discute uma crise sem ter dimensão de quanto as empresas arrecadam", argumentou a vereadora.

O Projeto de Lei Complementar Nº 14/22 inclui os dias de eleição com voto obrigatório na lei que trata da gratuidade nos ônibus da Capital. Essa previsão existia desde 1995 e foi retirada, por proposta do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em votação da Câmara no fim do ano passado, junto a outras medidas relacionadas ao transporte coletivo.

Na semana que antecedeu o primeiro turno deste ano, o assunto pautou o debate político e teve repercussão nacional, levando mais de 60 cidades a isentar os usuários da cobrança da passagem. Em Porto Alegre, a gratuidade foi garantida por decisão da Justiça. Após, por pressão dos seus apoiadores no Legislativo, Melo cedeu e apresentou a proposta.

Votaram SIM

Claudio Janta (SD)

José Freitas (REP)

Alvoni Medina (REP)

Giovane Byl (PTB)

Hamilton Sossmeier (PTB)

Jonas Reis (PT)

Laura Sito (PT)

Leonel Radde (PT)

Aldacir Oliboni (PT)

Pedro Ruas (PSOL)

Matheus Gomes (PSOL)

Karen Santos (PSOL)

Roberto Robaina (PSOL)

Moises Barboza (PSDB)

Gilson Padeiro (PSDB)

Kaká D'Ávila (PSDB)

Ramiro Rosário (PSDB)

Cláudia Araújo (PSD)

Fernanda Barth (PSC)

Airto Ferronato (PSB)

Comandante Nádia (PP)

Cassiá Carpes (PP)

Monica Leal (PP)

Mauro Pinheiro (PL)

Alexandre Bobadra (PL)

João Bosco Vaz (PDT)

Márcio Bins Ely (PDT)

Bruna Rodrigues (PCdoB)

Daiana Santos (PCdoB)

Idenir Cecchim (MDB)

Lourdes Sprenger (MDB)

Jesse Sangalli (Cidadania)