Região Sul lidera ranking de assédio eleitoral contra trabalhadores neste ano

Tentar coagir a escolha do trabalhador em favor de determinado candidato ou partido político configura prática de assédio e abuso do poder econômico do empregador, segundo o Código Eleitoral. Desde o início da campanha, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 169 denúncias de práticas como estas em 21 Estados e no Distrito Federal neste ano. A Região Sul está no topo deste ranking, com 103 notificações – 30 no Rio Grande do Sul, 31 em Santa Catarina e 42 no Paraná. Este balanço diz respeito aos casos anotados até quinta-feira (13).

Após virem a público situações como o da empresa Stara, de Não-Me-Toque (RS) , que enviou carta aos fornecedores prevendo corte 30% no orçamento em caso de uma possível eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, o MPT-RS e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região emitiram comunicado sobre o tema no dia 4 de outubro.

O texto destaca que “o exercício do poder do empregador é limitado, entre outros elementos, pelos direitos fundamentais da pessoa humana, o que torna ilícita qualquer prática que tenda a excluir ou restringir a liberdade de voto dos trabalhadores”. Nestes termos, a nota afirma que “a violação das normas que regem o trabalho incluem também a concessão ou a promessa de benefício ou vantagem em troca do voto, bem como o uso de violência ou de coação para influenciar o voto são crimes eleitorais, previstos nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral”.

A legislação prevê pena de até quatro anos de reclusão e pagamento de multa para quem cometer este crime. Além disso, de acordo com a Justiça Eleitoral, este tipo de assédio não se limita a empregados contratados por CLT, mas também se estende às pessoas que buscam emprego ou têm relação de trabalho com uma organização, como terceirizados, estagiários, aprendizes, candidatos a emprego, voluntários, trabalhadores de empresas terceirizadas ou de fornecedores, entre outros.

As denúncias devem ser encaminhadas aos canais oficiais do Ministério Público do Trabalho de cada região.