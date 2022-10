Lula prevê pastas da Igualdade Racial e Povos Originários

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã de ontem, durante ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que, caso eleito, vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários.

O candidato do PT à presidência da República voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a pedir que os nordestinos não votem no atual mandatário.

"Quero voltar à presidência pra mostrar à elite que de novo um metalúrgico vai consertar esse país. A gente vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Esse País terá um ministro indígena", disse.

Lula participou de uma caminhada no complexo de favelas da capital fluminense ao lado do prefeito Eduardo Paes (PT), dos candidatos derrotados ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB), entre outros apoiadores.

O petista também se comprometeu a realizar, caso eleito, uma conferência nacional voltada para os povos das favelas no País. Segundo ele, o objetivo do evento seria discutir políticas públicas focadas nas comunidades.