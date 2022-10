Equipe de Lula discute reduzir uso do vermelho para enfrentar rejeição

A pedido do comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora Simone Tebet (MDB) deverá gravar participações no programa eleitoral para reforçar seu apoio ao candidato. Simone deverá gravar ao lado de Lula nesta sexta-feira e também protagonizará filmes a serem encaminhados a diferentes fatias do eleitorado.

Além de aparições em atividades públicas de campanha, Simone deverá cumprir agendas avulsas destinadas ao eleitor da chamada "faixa azul" da região Sudeste.

A menção ao azul faz referência à cor da bandeira do PSDB, que exercia forte influência no eleitorado onde Simone teve melhor desempenho no primeiro turno das eleições.

Terceira colocada na disputa pela presidência, ela deverá concentrar sua atuação no Sudeste, na tentativa de dialogar com moradores de redutos tucanos. Já para esta semana está prevista uma agenda com 400 mulheres.

A inicial ideia de viagens ao Centro-Oeste, com o objetivo de minimizar a rejeição a Lula em área de forte vocação agrícola, foi descartada sob o argumento de que em São Paulo, na região de Ribeirão Preto, já há grande número de eleitores desse segmento.

Caberá ao vice da chapa, Geraldo Alckmin (PSB), atuar no interior de São Paulo, bem como acompanhar a senadora durante atividades pelo estado.

A participação de Simone foi discutida durante reunião da coordenação política da campanha de Lula. A senadora foi representada por José Antônio da Silva Parente, o Totó, responsável pela agenda dela durante o primeiro turno das eleições.

Segundo participantes, Totó externou a disposição de Simone de atuar ativamente na campanha, dando prioridade a eleitores indecisos ou até mesmo simpatizantes da candidatura de Lula.

Na reunião, também foi discutida a proposta de amenização do vermelho durante atividades da campanha de Lula, em mais uma tentativa de transmitir ao eleitor a ideia de amplitude da candidatura Lula.

Embora Simone tenha defendido a redução do vermelho da agenda de Lula, o tema foi levantado pelo ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino (PSB), defensor do uso do verde e amarelo da bandeira do nacional, além do próprio branco apregoado pela senadora.