Horário político recomeça nesta quinta-feira na campanha ao governo do RS

Lívia Araújo, especial para o JC

Com a propaganda eleitoral dos candidatos à presidência da República já em curso, retomada no dia 7 de outubro, os programas dos dois concorrentes ao governo do RS, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), voltam a ser veiculados nesta quinta-feira (13), após pedido de ambas as candidaturas.

Nessa nova fase da campanha no rádio e na TV, os candidatos ao Piratini aparecem após a propaganda para presidente. No segundo turno, cada cargo tem direito a 10 minutos de exposição - cinco minutos para que cada um exponha suas propostas para a gestão do Estado, de segunda a sábado, até o dia 28 de outubro, antevéspera do segundo turno.

O primeiro a ter seu programa veiculado nesta quinta-feira será o Lorenzoni, que venceu o primeiro turno com 37,50% dos votos válidos. Até o fechamento desta edição, a campanha do candidato do PL não atendeu aos pedidos de informações da reportagem sobre a estratégia dos programas no segundo turno.

Leite passou ao segundo turno com 26,81% dos votos. Segundo a aparecer na TV e no Rádio, o tucano virá com um programa cujo mote, segundo o coordenador da campanha Caio Tomazeli, trabalhará com o conceito de "O Rio Grande fala mais alto". "Existe a questão nacional, mas o voto dos gaúchos tem que colocar o nosso Estado em primeiro lugar. Não dá para dividir o eleitorado entre esquerda e direita porque somos todos gaúchos. Por isso é importante colocar que o Rio Grande do Sul 'fala mais alto' do que essas classificações", explica.

De acordo com Tomazeli, o programa não terá um formato fixo, pois a pauta será montada repercutindo fatos da campanha. Nesse sentido, diz, questões como a da manutenção do Banrisul como banco estatal são um dos temas que podem figurar nos programas de Leite. O tema foi abordado intensamente no primeiro debate entre os candidatos, na TV Bandeirantes, na segunda-feira, e foi motivo de um vídeo que o tucano divulgou nas redes sociais.

Os horários de veiculação diária para o horário eleitoral gratuito para governador serão das 7h10min às 7h20min e das 12h10min às 12h20min no rádio; e, na televisão, das 13h10min às 13h20min e das 20h40min às 20h50min.