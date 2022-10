Arcebispo de Aparecida diz que é preciso vencer ódio

O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, afirmou na manhã de ontem que "é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira". A frase fez parte da homilia da missa solene na basílica do Santuário Nacional de Aparecida, lotada e com gente aglomerada do lado de fora.

Na fala, disse que é preciso escutar Maria e a população. "Maria venceu o dragão, e temos muitos outros que ela vencerá." Após citar que o da pandemia já havia sido vencido, mencionou os do ódio e da mentira.

"Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno", afirmou o religioso, que listou em seguida os dragões do desemprego, da fome e da incredulidade.

Ele também defendeu a importância do voto, em uma referência ao segundo turno, no próximo dia 30, à presidência e aos governos estaduais. "É necessário exercer esse direito", afirmou. "Está faltando pão, faltando fraternidade. Esse é o vinho que precisamos nos dias de hoje", disse, em outro trecho do sermão.

No ano passado, durante seu discurso, o arcebispo pregou "vamos abraçar os nossos pobres e também nossas autoridades para que juntos construamos um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada não pode ser pátria armada", em uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), defensor do armamento, que mais tarde visitou o santuário.

No dia seguinte, o presidente rebateu o bispo dizendo que respeitava o religioso, mas que antes no Brasil "só bandido tinha arma de fogo". Bolsonaro esteve em Aparecida à tarde.

Durante a missa solene, entre as autoridades foi citada a presença do senador eleito Marcos Pontes (PL), ex-ministro de Ciência e Tecnologia de Bolsonaro. O atual chanceler, Carlos França, também estava presente.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu nota nesta terça-feira na qual diz "lamentar e reprovar" a "exploração da fé e da religião" no segundo turno das eleições. Principal entidade da Igreja Católica no País, a CNBB não mencionou candidatos nem partidos no texto.