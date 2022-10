Votação do passe livre em Porto Alegre é adiada

João Gabriel Pezzini e Bruna Suptitz

Mesmo com a articulação da base de Sebastião Melo (MDB) na Câmara Municipal para votar o quanto antes o projeto de lei que garante o passe livre no transporte coletivo em dia de eleição em Porto Alegre, a proposta não será votada hoje, como estava previsto.

O motivo é a aplicação de uma regra do regimento interno do Legislativo. Os vereadores Felipe Camozzato e Mari Pimentel, do partido Novo, tentaram restringir a gratuidade somente a "inscritos no CadÚnico ou em outros programas destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade", semelhante ao que Melo defendeu em várias ocasiões.

No entanto, a emenda foi rejeitada na reunião conjunta das comissões, que na terça-feira aprovou o texto principal do projeto de lei. Existem agora dois cenários possíveis: votação na próxima semana ou na seguinte, véspera do segundo turno.

O regimento interno, documento que norteia o funcionamento da Câmara, garante aos autores de emendas rejeitadas o prazo de 10 dias úteis para contestação. A alternativa é que parlamentares do Novo desistam da contestação, o que deve ser feito em manifestação por escrito.

Mesmo que Mari e Camozzato decidam pela segunda opção e apresentem a desistência já na quinta-feira, como os projetos devem ser incluídos na ordem do dia com 48 horas de antecedência, não há tempo hábil para fazer isso nesta semana.

O projeto de lei complementar Nº 14/22, de autoria do governo, inclui os dias de eleição com voto obrigatório na lei que trata da gratuidade nos ônibus da Capital. Essa previsão existia desde 1995 e foi retirada, por proposta de Melo, em votação da Câmara no fim do ano passado, junto a outras medidas relacionadas ao transporte coletivo.

Na semana que antecedeu o primeiro turno deste ano, o assunto pautou o debate político e teve repercussão nacional, levando mais de 60 cidades a isentar os usuários da cobrança da passagem. Em Porto Alegre, a gratuidade foi garantida por decisão da Justiça. Após, por pressão dos seus apoiadores no Legislativo, Melo cedeu e apresentou a proposta. A intenção é votá-la a tempo de sancionar a lei antes do segundo turno, em 30 de outubro.