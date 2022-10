Eduardo Leite cumpre agenda em municípios da Serra

O candidato à reeleição ao governo, Eduardo Leite (PSDB), cumpre agenda na Serra nesta terça-feira (11): Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi. O tucano reservou a segunda-feira (10) para se preparar para o debate, que ocorreu à noite na TV Bandeirantes. Ele também teve reuniões internas ao longo do dia.

Nas redes sociais, Leite convocou a população para acompanhar este que foi o primeiro debate do segundo turno entre ele e Onyx Lorenzoni (PL). "Vamos para o debate para falar do Rio Grande. Nem Lula nem Bolsonaro vão estar no Palácio Piratini nos próximos quatro anos para se preocuparem com o salário dos servidores, com recursos para fazermos irrigação, para as nossas estradas. Quem vai estar lá é o governador do RS para cuidar dos gaúchos. (...) A gente quer falar de futuro", disse, pelo Instagram.