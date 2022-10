Sessão sobre passe livre tem discussão acalorada na Câmara de Vereadores

João Gabriel Pezzini e Nikelly de Souza

O clima tenso marcou a sessão desta segunda-feira (10) da Câmara de Vereadores de Porto Alegre que debateu o projeto de lei que concede o passe livre nos dias de eleição. O prefeito Sebastião Melo (MDB) foi até o Legislativo da Capital apresentar a proposta, que tem previsão de votação para esta quinta-feira (13) em sessão extraordinária.

O prefeito ocupou a tribuna e argumentou que cada dia passe livre custa em torno de R$ 1 milhão para os cofres da prefeitura, e que se não fosse pela diminuição das isenções, a passagem estaria custando R$ 6,65. O valor atual é R$ 4,80. Melo ainda disse que a oposição agiu com irresponsabilidade quanto a questão do passe livre em dias de eleições: "Uma coisa que eu não aceito é demagogia, a oposição agiu com demagogia e eleitoralmente em relação ao passe livre… Eu não vi nenhuma audiência pública durante um ano para contestar o passe livre que não tinha nas eleições".

Depois de sua fala o prefeito deixou o plenário da Câmara Municipal sem ouvir os vereadores da oposição sobre suas declarações na tribuna.

O líder do governo na casa, vereador Claudio Janta (SD), reiterou o discurso do prefeito e disse que, desde que se aprovou o projeto da redução das isenções, o Executivo não foi procurado pelos líderes da oposição para questionar a ausência de passe livre nos dias de eleição. "Em nenhum momento alguém procurou o governo lembrando que não tinha passe livre em data de eleição, aí fazem isso no apagar das luzes, quatro dias antes da eleição."

Vereadores que integram a bancada de oposição ao governo Melo fizeram duras críticas à atitude do prefeito. Pedro Ruas (PSOL) comunicou a sua insatisfação com a saída repentina do prefeito da sessão. "Se ele veio aqui chamar a oposição de irresponsável, ele tem que ficar aqui e ouvir os nossos argumentos. O nome disso é covardia."

Já Leonel Radde (PT) salientou que havia propostas de emenda protocoladas pela oposição, mas que foram rejeitadas por aliados do governo. "A oposição apresentou emendas, uma delas colocava de volta o passe livre no dia da eleição, e foi derrubada pela base governista desta casa", argumentou o vereador. "É uma vergonha que agora o prefeito venha aqui atacar a oposição e lavar as mãos frente ao que ele fez", reforçou.