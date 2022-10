Guerra pelos votos

Passados 10 dias do primeiro turno, a guerra pela busca de votos fica cada vez mais acirrada. Pouco debate propositivo sobre o País que escolhe seu presidente da República tem sido realizado. São substituídos por debates "medievalistas" sobre religião, com acusações e fartas mentiras ou modernizando "fake news".

Gravações do passado

O diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas, do Rio de Janeiro, professor Marco Aurélio Ruediger, fez uma análise sobre o segundo turno das eleições que se realizam dia 30 de outubro. Ele avalia que as propostas estão sendo substituídas pelo uso de gravações que são trazidas do passado, mostrando obviamente contradições que todos os candidatos têm, mas o fato é que não exploram o que vai ser o futuro do País.

Debate pobre

Além disso, nas redes sociais, o problema é fortíssimo. É o tema central que organiza todos os debates de uma forma pobre, "mas o fato é que existem contradições grandes, e essas contradições estão vindo à tona. Mas, infelizmente, não são as políticas que interessam. São contradições da esfera de costumes. Nosso debate é pobre, e a gente vai votar, no final, quase que como se fosse como um jogo de futebol. Eu torço por um time e você torce pelo outro, e não pelo País, que é complexo, que envolve nosso futuro nos próximos anos, o que é bastante triste", lamenta Marco Aurélio Ruediger.

Saúde surge aos poucos

A nota interessante é que a saúde tem sido um dos temas tradicionais, importantes e realmente significativos, que têm vindo à tona. "De uma forma enviesada, mas tem vindo", avalia o professor Ruediger.

Pesquisas eleitorais

Outro tema que vem sendo debatido nos últimos dias é dos institutos de pesquisa eleitoral. "Isso é uma complicação adicional. Houve certa falha dos institutos de pesquisa, alguns acertaram mais que os outros", avalia o professor da FGV. "Em minha opinião, isso se deve por dois aspectos: o primeiro, as redes, na hora H, o eleitor está na fila para votar, ele está recebendo informação e ainda está mudando a cabeça dele", avalia.

Número de ministros

O professor observa o que acontece quando a bancada, principalmente do Senado, é substantivamente alterada, com mais apoiadores do atual presidente. Se nota, por exemplo, no discurso do senador gaúcho eleito, Hamilton Mourão (Republicanos), atual vice-presidente, quando ele começa a discutir o aumento no número de juízes, no Supremo, e outras coisas do gênero, destaca o diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas. "Isso é muito complicado. No meu entender, é uma tentativa de mudança no equilíbrio de Poderes e dos contra pesos que temos hoje, e quando você aumenta o número dessa forma, isso não é uma proposta que estava em cima da mesa, aumentar o número de magistrados. Na verdade, você dá ao presidente o direito de fazer apontamentos para novos nomes, e com isso você muda uma composição e quase que neutraliza um dos poderes". No final de semana, Jair Bolsonaro voltou a dizer que pode aumentar o número de magistrados no STF ainda este ano.