Onyx Lorenzoni recebe apoio formal do PP ao governo do RS

Caren Mello

apoio ao candidato ao governo do Estado pelo PL, Onyx Lorenzoni O PP formalizou, nesta segunda-feira, o. O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido na sede do partido, na Praça da Matriz, por lideranças da sigla, desde os recém-eleitos, até os históricos, como o ex-governador Jair Soares. Durante o evento, o candidato do PP derrotado nas urnas, Luis Carlos Heinze, entregou a Onyx seu plano de governo, com propostas que o partido deseja sejam contempladas no projeto do candidato, caso venha a vencer a eleição.

Ao receber o candidato, que chegou acompanhado da esposa Denise Veberling, e de sua vise Cláudia Jardim, o presidente Celso Bernardi (PP) destacou que o apoio a Onyx se dá em função da coerência doutrinária progressista, ainda que o partido tenha feito parte dos governos de José Ivo Sartori (MDB) e de Eduardo Leite (PSDB).

No programa de governo entregue, foram ressaltados pontos como educação, infraestrutura criação de centros regionais de saúde, redução de ICMS, concessão de estradas e de um programa de distribuição de alimentos.

O deputado federal Pedro Westphalen (PP) também saudou Onyx, ressaltando a importância do alinhamento da campanha com o presidente Jair Bolsonaro. "O Brasil não definirá os próximos quatro anos, mas os próximos 40 anos."

Junto com discursos que alfinetaram oponentes aqui e no Estado, além de integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ato também teve uma oração, puxada pela esposa de Onyx. "Esta luta não é para a glória do Onyx, é para a glória de Deus. Deus tem um projeto maior para o Rio Grande do Sul."

O PP, segundo Onyx, tem identidade no conteúdo programático com o PL. O apoio do partido é visto por ele como um impulsionador para a vitória no Estado e, também, na eleição nacional. "Bolsonaro deve crescer de 600 mil a 1 milhão de votos no RS", projeta, ao garantir, que entre os quadros dos partidos, tanto históricos, como os novos quadros eleitos do PP, serão indicados nomes a participarem do governo. "Agora é 11 mais 11. Agora é 22", finalizou, fazendo uma brincadeira com os números do PP e do PL.