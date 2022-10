Bolsonaro fará campanha eleitoral em Pelotas nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu Pelotas para desembarcar no Estado neste segundo turno. Ele passará a tarde desta terça-feira (10) reunido com lideranças gaúchas no quarto maior colégio eleitoral gaúcho, onde havia ganho com vantagem em 2018, mas perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno por 36,40% contra 51,82%. Uma segunda vinda ao Estado, desta vez à Região Metropolitana, está prevista para a última semana antes da eleição.

Bolsonaro chegará por volta das 14h, indo direto para o parque da Fenadoce. No local, terá uma reunião com prefeitos de toda a Metade Sul. De acordo com a estimativa da organização, cerca de 150 prefeitos irão ao encontro. Por volta de 15h30min, está prevista uma manifestação pública de Bolsonaro para quem visitar o parque.

A escolha de Pelotas não tem relação com o desempenho de Bolsonaro nas eleições, segundo o candidato ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni, que estará ciceroneando o presidente. De acordo com Onyx, o presidente fez muito pela região, como a duplicação da BR-116, mas ainda são necessárias obras de infraestrutura, como a ligação da Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim, que integra a região com o sul do Uruguai e impacta no desempenho econômico local.

Pelotas é a cidade natal do adversário de Onyx no segundo turno, Eduardo Leite (PSDB), que foi prefeito do município.