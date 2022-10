Bolsonaro reitera pedido para que eleitores votem no 2º turno

Agências

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), reforçou, ontem, o apelo para que os eleitores compareçam para votar no segundo turno das eleições presidenciais, que acontecerá em 30 de outubro, e que não anulem os votos. "Se você não votar em ninguém, quem vai decidir o futuro do País vai ser outra pessoa", disse durante entrevista ao canal Pilhado, no YouTube. Tendo ficado atrás do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, com 43,2% dos votos válidos, Bolsonaro pediu para que os eleitores não deixem de votar no dia 30 de outubro e mencionou seu concorrente. "As duas opções estão aí, eu ou ele. Não dá para comparar eu e aquele cara", disse Bolsonaro. "É um apelo que faço, que você possa decidir e cravar lá o número que você achar melhor, mas, por favor, não se omita, não vote em branco, não falte e não anule seu voto", acrescentou. O presidente repetiu o pedido para que as pessoas não anulem os votos diversas vezes na live.