Onyx e Leite fazem primeiro debate do 2º turno na Band nesta segunda-feira

Caren Mello, especial para o JC

Os candidatos que avançaram ao segundo turno na disputa ao governo do Estado tiveram agendas distintas neste final de semana. Enquanto Eduardo Leite (PSDB) optou por eventos externos, passando por diversos municípios gaúchos, Onyx Lorenzoni (PL) teve reuniões internas com sua equipe de campanha. Nesta segunda-feira (10) à noite, eles farão o primeiro debate no segundo turno às 22h na Band TV.

O programa terá apresentação do jornalista Oziris Marins, com duração de aproximadamente 1h45min. O debate terá quatro blocos, privilegiando o embate direto. Dois de enfrentamento entre eles e com tema livre e um bloco temático de perguntas de jornalistas. O último bloco será para as considerações finais. Além da TV, a Rádio Bandeirantes FM 94.9, BandNews FM 99.3, Canal BandRS no YouTube e demais redes digitais também transmitem o encontro.

No final de semana, Leite e seu vice na chapa, Gabriel Souza (MDB), tiveram encontros com empresário de Panambi, visitaram a Fenatrigo, em Cruz Alta, e a Expofest, em Ijuí. Em Santo Ângelo, a candidatura do ex-governador recebeu o apoio do prefeito Jacques Barbosa (PDT). No domingo, ambos participaram da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. Hoje, Leite passará o dia recluso, preparando-se para o debate que acontece à noite na Band RS.

Depois de alguns dias em Brasília, onde gravou vídeos com o candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro (PL) e agendou a vinda do presidente a Pelotas, Onyx passou o final de semana em reuniões internas para a composição das estratégias de segundo turno, que irão alimentar materiais impressos e programas a serem gravados para o horário eleitoral gratuito, que será exibido a partir de quinta-feira (13) para os candidatos ao Piratini.

Pela manhã desta segunda, Onyx tem encontro na sede do PP, onde será recebido pelo presidente da sigla no Estado, Celso Bernardi, executiva e bancada estadual, consolidando o apoio oficial do PP ao candidato de Bolsonaro no Estado. Também deverá participar do encontro o senador Luis Carlos Heinze, que disputou o Piratini e fez 4,2% dos votos válidos no 1º turno. Heinze entregará cópia do seu plano de governo a Onyx, para associar demandas ao projeto para o Estado.