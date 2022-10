Confira como foi o dia dos candidados à presidência

Agência Brasil

Os candidatos à disputa do segundo turno presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, tiveram compromissos neste sábado (8). Bolsonaro participou da procissão fluvial do Círio de Nazaré, em Belém. A participação do atual presidente no evento estava prevista na agenda oficial da Presidência da República. Já Lula esteve em campanha na cidade de Campinas (SP).