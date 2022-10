Abstenção eleitoral segue em alta no Rio Grande do Sul

Lívia Araújo, especial para o JC

O índice de abstenções - eleitores aptos que não comparecem às urnas para votar - aumentou mais um pouco neste primeiro turno das eleições de 2022 no Rio Grande do Sul. Foram 19,78% dos 8.589.432 eleitores gaúchos, volume 9% maior em comparação a 2018.

Em comparação a 2010, quando a abstenção foi de 14,86%, o crescimento foi ainda mais acentuado: 33,1%. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul.

No entanto, na votação para governador, a soma de votos em branco e nulos foi a menor desde 2010: estes somaram 7,72%, queda de 39% em relação ao primeiro turno de 2018, quando brancos e nulos representaram 12,66% dos votos. Ou seja, embora a abstenção continue crescendo, o comparecimento dos eleitores gaúchos tem resultado em uma escolha mais decidida para o nome do governador.

Já na votação para presidente da República, a soma de nulos e brancos foi ainda menor: 3,66%, queda de 46,2% em relação a 2018, quando o total destes votos chegou a 6,81%. No Brasil, na votação para presidente, a abstenção chegou a 20,95% do eleitorado, com um índice também baixo de votos brancos - 1,59% - e nulos, com 2,82%.

levantamento do Jornal do Comércio havia mostrado que a soma de abstenção, votos brancos e nulos vinha aumentando no Rio Grande do Sul Em setembro,ao longo da realização de eleições ao Piratini na última década.

O pico de abstenções, voto em branco e nulos para governador ocorreu no segundo turno da votação de 2018 no Rio Grande do Sul, quando 32,75% dos eleitores gaúchos optaram por não votar em nenhum dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno na oportunidade.