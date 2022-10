Resultado ruim do Novo nas eleições passa por gestão de João Amoêdo, diz Camozzato

As eleições de 2022 foram bem-sucedidas para Felipe Camozzato (Novo). O atual vereador de Porto Alegre conquistou, pela primeira vez, uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os 39,5 mil votos recebidos do eleitorado gaúcho tornaram-no um dos apenas cinco deputados estaduais que o partido Novo terá na legislatura de 2023 a 2026 no País. Se o pleito representou sucesso a Camozzato, foi decepcionante ao seu partido.

O Novo reduziu de 12 para cinco deputados nos legislativos estaduais e perdeu cinco cadeiras na Câmara dos Deputados. Com apenas três deputados em Brasília, o partido, que foi registrado oficialmente apenas em 2015, não atingiu a cláusula de barreira e passará a conviver com uma série de restrições, como não ter acesso ao fundo partidário, só ter tempo de TV e presença garantidas em debates durante campanhas eleitorais caso faça coligações e também terá limitadas as ações no Congresso Nacional.

Para Camozzato, que ajudou a fundar o Novo no RS, há dois motivos para o desempenho ruim do partido em sua segunda eleição geral. Um deles foi não passar a mensagem de uma posição de apoio mais forte ao presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022). Mesmo votando majoritariamente com o governo no Congresso, quadros importantes ligados ao Novo, como o ex-presidente do partido João Amoêdo pregavam o impeachment do mandatário da nação. Outro motivo foram as regras impostas pela gestão de Amoêdo no partido durante as eleições de 2020, quando a participação em diversos municípios foi vetada, o que pode ter contribuído para a redução da base do Novo em 2022.

Jornal do Comércio - Como avalia o desempenho do Novo nacionalmente e qual o motivo dessa redução da presença do partido no Congresso?

Felipe Camozzato - Eu considero o resultado eleitoral desse ano um resultado ruim. Acho que está bem aquém das expectativas que nós tínhamos enquanto partido, mas acho que foi uma sinalização importante, até para o partido, sobre como a gente vem desempenhando, especialmente aos olhos do eleitor. Entendo que a gente teve alguns equívocos ao longo desses últimos dois pleitos que culminaram com esse resultado eleitoral. O primeiro deles foi na eleição de 2020. O Novo teve um conjunto de regras, sob administração, na época, do presidente João Amoêdo, de não autorizar diversos municípios Brasil a fora de ter candidatos. Regras extremamente rígidas, que exigiam um número mínimo de filiados, exigiam número mínimo de população nos municípios. Aqui mesmo a gente poderia ter 12 municípios aptos pelas regras do próprio partido a concorrer e acabaram sendo cortados pelo diretório nacional. Acho que isso foi um equívoco porque minou boa parte da base eleitoral que teríamos em 2022 para fazer campanha e mostrar trabalho. O segundo ponto é que ficou muito confusa a mensagem que a gente transmitiu ao eleitor, especialmente desde o processo de 2020, com Amoêdo encampando um discurso pró-impeachment de Bolsonaro, de oposição ao presidente, que fugia um pouco daquilo que era característica nossa de ser independente. Até mesmo para o nosso eleitor era meio estranho ver a bancada do Novo apoiando grandes reformas, às vezes defendendo reformas mais veementemente do que a própria base do governo Bolsonaro, e tendo na sua expressão máxima de liderança alguém pedindo para ser oposição e a favor do impeachment. Então me parece que nessa eleição o eleitor ficou desconfiado: será que eu posso contar mesmo com o Novo no eventual governo (Luiz Inácio)Lula (da Silva, PT) para que ele contribua em uma oposição ao Lula? Ou que ele vá realmente ajudar a pauta do governo Bolsonaro a seguir em frente? Então acho que a gente teve dificuldade de transmitir isso e resultou em um mau desempenho eleitoral. A nossa candidatura à presidência também deixou a desejar em certa medida. Embora seja uma pessoa super qualificada, também não se posicionou muito fortemente nem para um lado nem para o outro. Claro que ela tinha a sua candidatura a defender, mas ainda assim sinalizou que em um segundo turno anularia voto, o que para o nosso eleitor cai como um balde de água fria. Não acho que exista uma equivalência entre ambos os candidatos. Acho que para o nosso eleitorado é muito claro que um candidato é pior que o outro, que o Lula é pior que o Bolsonaro. Essa confusão e todo esse ruído de uma polarização que se teve acabou afastando quem tinha mais propostas para debater, quem vinha com uma posição de mais moderação na eleição, e acabou que esses eleitores optaram por outros candidatos e outros partidos.

JC - Acredita que Amoêdo seja o principal responsável por esse mal desempenho do partido?

Camozzato - Para não ser injusto, o João (Amoêdo) fez algo extremamente surpreendente na política brasileira, que é criar um partido político do zero, formado por pessoas que vieram de fora da política, que rejeita dinheiro público para sustentar o partido, que não usou nenhum centavo de fundão eleitoral, que faz uma política propositiva, de debate de ideias, que exige ficha limpa até para ser filiado. Algo muito diferente do que a gente vê na política tradicional. Mas, ao mesmo tempo, me parece que em certa medida ele esqueceu que o partido não era personalista, que o partido não debatia pessoas, mas ideias, e passou a ser personalista. Isso gerou uma confusão na cabeça do eleitor, de olha, cadê aquele partido que defendia as boas ideias e criticava as más ideias? Por que esse partido virou alguém que equivale Lula e Bolsonaro e passa a falar só de pessoas? Isso soa como uma coisa difícil de engolir, e eu me surpreendi muito negativamente com o João, que era a figura de uma liderança inspiradora em 2018, de como ele abandonou esse papel e passou primeiro a criticar abertamente o partido, criticar abertamente os mandatários e usar da sua audiência inclusive para expor um racha partidário. Não apoiou candidaturas do Novo em nenhum lugar, não apoiou nosso presidenciável, não fez nenhum esforço para que a legenda tivesse melhor desempenho.

JC - O senhor citou que o Novo não debate pessoas, debate ideias, mas a eleição no Brasil é muito personalista. Considera que esse sistema do Novo acabou não se adaptando muito bem à forma de se fazer política no País?

Camozzato - Até pode ser, mas eu acho que isso é um desafio para o próprio partido. Não acho que é determinante se ele se adaptou ou não se adaptou, acho que é cedo para dizer porque a gente está recém na nossa segunda eleição geral. O eleitor brasileiro está amadurecendo. A ideia do Novo sempre foi ser uma instituição que carrega certas bandeiras e que, independentemente das pessoas que você vota, aquelas bandeiras estarão representadas. Isso persiste. Os candidatos do Novo nessa eleição seguem defendendo o não uso de fundo eleitoral, redução de impostos, redução de burocracia, a favor de privatizações, ou seja, a lógica do partido não se alterou. E o eleitorado que vota no Novo e seguiu votando segue acreditando nessa roupagem e nesse conjunto de valores que o Novo representa. A gente perdeu muito voto do eleitor que não tem esse mesmo apelo e que está preocupado com o Lula voltar para o poder. A gente não se comunicou com essas pessoas. Todo mundo preocupado com a volta do Lula, que era o grande vilão da direita brasileira, e a gente dizendo que vamos reduzir impostos. Acho que teve equívocos da própria percepção do Novo nessa campanha eleitoral e muito ruído sobre o posicionamento do Novo, isso diretamente ligado ao João, que tem uma audiência muito expressiva.

JC - O Novo não atingiu a cláusula de barreira. Como isso afeta o partido?

Camozzato - Com relação a recurso público, isso não muda. Tempo de TV e participação em debates é um ponto que afeta. O tempo de TV já não era grande e com três eleitos seria quase nada. Mas isso também não seria uma grande diferença, até porque o Novo é muito presente em redes sociais e isso não se altera. Sobre os debates, isso é relevante especialmente se a gente tem pretensões de estar concorrendo à prefeitura em 2024. A gente gosta de ter candidatos em majoritárias até para disseminar as ideias do partido, então é uma estratégia que talvez possa ser repensada para 2024. Talvez se concentrar mais na eleição do Legislativo… é uma coisa a ser discutida. Para governo do Estado e presidente em 2026 também vai ser um fator relevante. Mas mesmo para tempo de TV e debates é o número de parlamentares de uma coligação que garante. Então, por exemplo, se o governador (Romeu) Zema quiser ser candidato a presidente em 2026, se ele fizer uma coligação tal qual a que fez agora na eleição de Minas Gerais, ele vai estar nos debates e vai ter tempo de TV.

JC - Qual a sua opinião sobre a cláusula de barreira?

Camozzato - A cláusula de barreira é um remédio, mas não resolve a causa do problema que é o sistema eleitoral brasileiro. Vejo dois grandes problemas. Primeiro, o grande financiamento público e incentivos que existem para se ter partidos. No Brasil, a partir do momento que se monta o partido, no dia seguinte está pingando dinheiro na sua conta de fundo partidário. Se torna um ótimo negócio ser dono de partido. Vai lá, negocia cargos, vende tempo de TV, se alia, não tem problema se tem ideologia ou não. Aliás, tem vários partidos aí que são verdadeiras legendas de aluguel, então isso é um problema que deveria ser extinto, porque isso faria o trabalho da cláusula de barreira de manter partidos políticos que realmente têm conexão com a sociedade e algo para apresentar. Outro problema que eu vejo é o caráter do falso federalismo brasileiro. Não faz muito sentido se exigir que um partido precise ter presença nacional para poder ter capacidade de concorrer em eleições. Não faz sentido que em uma eleição municipal precise estar com um partido que é nacional para poder concorrer com vereadores e prefeitos do teu município. Acho que isso atenta inclusive com a liberdade de expressão do voto do brasileiro, porque às vezes tem uma pauta que é local e que tem muita força naquela comunidade e que poderia ter representação independente ou de um partido local, que poderia a partir de uma liderança na sua região ou no seu estado ascender à condição de um partido competitivo nacionalmente, e no Brasil a gente faz o inverso.

JC - O vereador de São Paulo Fernando Holiday deixou o partido. O senhor teme uma debandada após o resultado das eleições?

Camozzato - É um risco que existe. Mas ao mesmo tempo eu já recebi várias mensagens de políticos de outros partidos querendo ir para o Novo, curiosamente, mesmo diante dessa análise, por ter identificado no Novo um lugar que dá liberdade para os diferentes quadros. Como a gente não tem cacique, isso acaba sendo atraente para muitos outros quadros em partidos tradicionais que não conseguem ter oportunidade de concorrer a novos cargos, de ter seu espaço. Mas, sim, pode acontecer (novas saídas do Novo).

JC - Qual é o futuro do partido?

Camozzato - Imagino que o futuro do partido Novo seja primeiro fazer a reflexão das urnas e se reorganizar para conseguir oferecer ao eleitor uma mensagem mais condizente com o que a gente defende. O que a gente projeta é seguir resiliente na defesa dos nossos princípios e valores porque a gente acredita que somos um partido com um projeto de longo prazo. Não de uma eleição, mas sim de uma transformação do Brasil, do Rio Grande do Sul, em um lugar melhor para todos vivermos. O Novo saiu do nada para quatro vereadores eleitos em 2016, em uma aventura que todo mundo dizia que era impossível de se fazer. Depois, em 2018, elegeu uma bancada de oito deputados federais e um govenador no segundo maior colégio eleitoral do País. Essa é uma eleição que a gente teve um revés, mas não atribuo que seja uma eleição que determine o futuro do Novo como algo que está fadado ao fracasso. Pelo contrário, é uma oportunidade de a gente aprender o que dá certo e o que dá errado, e como a gente pode ajustar as arestas, como a gente melhora nossas regras internas para ser mais competitivo nas próximas eleições. Sou otimista com relação ao partido no médio e longo prazo, mas entendo que a gente tem um trabalho forte pela frente de reflexão sobre esses dados, de reorganizar com os filiados, com os nossos operadores, despontar novas lideranças, conseguir fazer com que as regras para 2024 possam ser mais flexíveis para que a gente possa concorrer em diversos municípios. O Novo quer concorrer em centenas de municípios na próxima eleição, para que possa aumentar sua capilaridade, entregar a sua mensagem para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar do partido.