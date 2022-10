Leite não apoiará nem Lula nem Bolsonaro no segundo turno

O candidato a governador do Rio Grande do Sul pela coligação Um Só Rio Grande, Eduardo Leite, anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), que não vai apoiar nenhum candidato à presidência no segundo turno das eleições, nem Lula (PT) nem Bolsonaro (PL). A decisão foi anunciada durante coletiva de imprensa realizada na sede de seu comitê em Porto Alegre.

"A escolha entre Lula e Bolsonaro reduz tudo. Só que essa é uma eleição. Aqui no Rio Grande, teremos duas eleições. Na eleição nacional, como cidadão, eu terei meu lado expresso no meu voto. Vou trabalhar para que os gaúchos e gaúchas participem e não se abstenham. Possam ir às urnas dar, cada um, o seu voto, de acordo com o futuro do Brasil. E eu serei mais um deles", falou.

Leite disse, ainda, que diante da responsabilidade que tem como líder na eleição estadual, não abriria o voto para presidente para não contaminar o debate e deixar que se discutisse apenas o Brasil e não o Rio Grande. "Nessa eleição, na nossa eleição, o meu lado só pode ser um lado, o do Rio Grande", acrescentou.