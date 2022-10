PDT apoiará Leite sob condição de não privatização do Banrisul

Após reunião da executiva estadual do PDT com bancadas pedetistas da Assembleia Legislativa e da Câmara de Deputados, o partido decidiu apoiar a candidatura de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Rio Grande do Sul no segundo turno sob duas condições. A primeira é a garantia de não privatização do Banrisul. A segunda é maior foco na educação estadual, cuja gestão foi bastante criticada durante a campanha de primeiro turno.

“Nossa decisão é de levar ao candidato Eduardo Leite que o nosso apoio poderá ocorrer, mas estará condicionado a bandeiras importantes para nós: a questão da educação, da escola de tempo integral e da não privatização do Banrisul”, afirmou o presidente do PDT gaúcho, Ciro Simoni.

Sem o compromisso de Leite com esses dois temas, o candidato à reeleição não terá o PDT ao seu lado. “Existe uma pré-disposição do partido em apoiá-lo, desde que atendidas essas premissas. A questão do Banrisul é essencial. Sem essa sinalização, o PDT não apoia. E a educação também”, afirmou Simoni.

A gestão do governo Leite (2019-2022) na área da educação do Estado foi um tema bastante criticado por diversos partidos e candidatos durante o primeiro turno das eleições, seja em temas, seja na própria campanha eleitoral.

Pauta cara ao PDT, a educação precisa ser prioridade em um eventual novo governo tucano para que o partido caminhe com Leite no segundo turno, diz Simoni. “Precisamos que haja uma visão diferente da que houve neste governo. Acreditamos que houve um descuido com a educação. Outra questão importante é que, desde que o (candidato pedetista no primeiro turno ao Palácio Piratini) Vieira (da Cunha) saiu da secretaria da Educação, na época do (ex-governador José Ivo) Sartori, as escolas de tempo integral foram esquecidas. Queremos que essa questão seja um compromisso do futuro governador. Quando o Vieira saiu, eram 20 (escolas de tempo integral). Hoje são poucas”, apontou o presidente estadual da sigla.