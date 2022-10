Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 prevê R$ 660 milhões em investimentos em Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (05) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023. O projeto tem por objetivo definir quais serão as prioridades da prefeitura para o próximo ano.

O projeto do Executivo prevê R$ 660 milhões em investimentos que serão captados para subsidiar melhorias na cidade. Entre elas destaca-se a revitalização do Centro Histórico e 4º Distrito; a conservação e recuperação da infraestrutura viária e mobilidade urbana; obras de macrodrenagem e saneamento básico; obras de infraestrutura (avenidas Tronco e Severo Dullius); melhorias no abastecimento de água; reestruturação da Guarda Municipal e da Defesa Civil; e programas de habitação popular. A LDO de 2023 ainda prevê R$15 milhões em recursos para demandas solicitadas via Orçamento Participativo.

O vereador Claudio Janta (SD), líder do governo na Câmara, afirmou que a LDO aprovada para o próximo ano é bastante positiva e que foi construída junto à população porto-alegrense para traçar as metas orçamentárias de 2023. “Nós fizemos um diálogo com a população, dialogamos com a cidade”. Defendeu.

Já Aldacir Oliboni (PT), representante do bloco de oposição na casa, fez críticas à LDO. O parlamentar afirmou que algumas áreas não receberam a atenção adequada. “Não tem nenhuma diretriz de compromisso com as escolas, que atualmente estão enfrentando grandes problemas”, apontou.