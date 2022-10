Onyx e Leite concentram esforços em fechar apoios

Lívia Araújo

No decorrer da semana após a realização do primeiro turno das eleições no domingo, as possibilidades de aliança para a segunda etapa do pleito vão sendo definidas no Estado.

Enquanto Onyx Lorenzoni (PL) tem conseguido atrair partidos de direita, as maiores possibilidades de adesão a Eduardo Leite (PSDB) estão no campo de centro-esquerda, e a viabilidade da ampliação deste apoio pode depender da posição do tucano quanto ao cenário nacional da disputa: ele prometeu que divulgaria seu posicionamento na manhã desta sexta-feira.

Do PSB, Leite recebeu na quarta-feira um apoio "sem condicionantes". Em nível nacional, o PSB integra a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin na vaga de vice. O PSB gaúcho já sentou com o PT para organizar sua atuação na campanha. Vários elementos indicam, porém, que um endosso - formal ou não - do PT não deve sair.

Além de Leite ter apontado a existência de "divergências mais profundas" que dificultam a constituição de "qualquer tipo de apoio ou aliança", o presidente do PSDB gaúcho, deputado federal Lucas Redecker, abriu apoio individual à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que por sua vez é fiador da candidatura de Onyx.

O mesmo ocorreu com a candidata ao Senado pela chapa de Leite, Ana Amélia Lemos (PSD), que, também pelo Twitter, afirmou inclusive que seu voto no primeiro turno foi para Bolsonaro - a chapa de Leite e Gabriel Souza (MDB) apoiou a candidatura de Simone Tebet (MDB) na primeira etapa das eleições ao Planalto.

Do lado do PT, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, disse que o PT deveria impor condições para indicar voto ao ex-governador. "Apoio ao Lula; suspensão de iniciativas de privatização, incluindo Corsan e Banrisul; 12% na saúde; fim do Assistir; reposição de verba no Centenário; combate à fome e um plano de recuperação econômica do Estado", disse no Twitter. E pontuou: "Temos duas opções para o segundo turno: nulo ou Leite".

No entanto, a relutância petista em dar um voto de confiança ao tucano não é unânime. Em uma transmissão online promovida nesta quinta-feira pela revista Fórum, o ex-governador Tarso Genro (PT) defendeu o voto em Leite, enxergando o pleito gaúcho em uma "questão nacional" e chamando Onyx de "candidato do fascismo". No Twitter, Tarso também elogiou Simone Tebet, que aderiu ao ex-presidente Lula: "aqui está se construindo uma importante jovem e digna liderança de centro, de que o Brasil tanto precisa", disse.

Já Onyx, candidato de Bolsonaro no Estado, tem simpatizantes com menos reservas - especialmente porque o presidente obteve 48,89% dos votos no Estado. Depois de receber o apoio do ex-adversário que também disputava a atenção e o endosso do presidente da República no primeiro turno, Luis Carlos Heinze (PP), o restante da sigla decidiu se aliar ao candidato do PL na noite da quarta-feira, ainda que tenha integrado parte do secretariado do governo Leite. As tentativas do tucano para ganhar a adesão do PP não tiveram sucesso.

Por já ter se manifestado favoravelmente a Bolsonaro, Roberto Argenta (PSC) também pode ser mais propenso a apoiar Onyx. Ambos se encontrarão na próxima terça-feira para discutir a possibilidade.

Outros posicionamentos têm chegado de outros atores políticos - inclusive ligados a partidos que apoiam Leite, como o MDB. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, abriu voto em Bolsonaro. O filho do prefeito, Pablo Melo, que se candidatou a deputado estadual pelo MDB, declarou voto para "Onyx e Bolsonaro no segundo turno".