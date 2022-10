Jair Bolsonaro recebe apoio de mais seis governadores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta quinta-feira o apoio de seis governadores. Desses, quatro foram reeleitos e outros dois disputam o segundo turno. Ao todo, 11 governadores já declararam apoio ao mandatário.

Estiveram com o chefe do Executivo no Palácio da Alvorada os gestores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), do Acre, Gladson Cameli (PP), de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).

Apenas Caiado não havia apoiado Bolsonaro no primeiro turno. Ele e o mandatário sempre foram próximos, mas se afastaram durante a pandemia da Covid-19 por discordâncias relativas às medidas sanitárias para evitar o alastramento da doença.

Além disso, há casos como o de Rondônia, onde o presidente também conta com o apoio do senador Marcos Rogério, que disputa o segundo turno contra o atual chefe do Executivo local, Marcos Rocha. O outro governador que está no segundo turno é Wilson Lima, que enfrentará o senador Eduardo Braga (MDB).

"O momento é de certeza que nós disputaremos a reeleição com muita competitividade. O que nós não queremos é um retrocesso, é o retorno à política que deu errado lá atrás. O terreno está pavimentado, o Brasil vai muito bem na questão da economia", disse Bolsonaro.

Nos últimos dias, o presidente também recebeu o apoio dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), do Paraná, Ratinho Jr (PSD), e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF).

Nesta quinta-feira, Caiado disse que é um "homem de formação democrática" igual a Bolsonaro e que exaltou as realizações feitas por seu governo ao lado do Executivo federal. "Em nome do povo goiano, eu venho aqui trazer e declarar apoio à reeleição de vossa excelência por motivos claros. Primeiro, graças à parceria que nós fizemos", disse.

Caiado afirmou que Bolsonaro fez mais votos que ele no primeiro turno e que ampliará ainda mais a votação no segundo turno.