Lula diz ser contra aborto e trata da pauta de costumes

Após evitar entrar de maneira mais contundente em pautas de costumes na propaganda eleitoral no rádio e na televisão no primeiro turno, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve rever a estratégia no segundo turno. Religião e aborto serão abordados em falas do petista para tentar conquistar votos de evangélicos.

O ex-presidente gravou um vídeo em que se diz "a favor da vida" e contra o aborto. "Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto", afirma o petista. A campanha de Lula fez anúncios pontuais para que o vídeo seja exibido no YouTube. A fala deverá aparecer na propaganda eleitoral do candidato no rádio e na televisão.

Durante sabatina à Folha de S.Paulo e ao UOL, em 29 de setembro, o vice na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB), disse ser contra a ampliação do direito ao aborto além do que já está previsto na legislação atual. Ele afirmou que Lula tinha a mesma visão.

No primeiro turno, o ex-presidente citou Deus e reforçou sua religiosidade durante propaganda eleitoral. O tema, porém, ficou atrás, em espaço, de assuntos como economia, desemprego, fome e pandemia no tempo usado pelo petista.