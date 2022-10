Horário Eleitoral para presidente começa nesta sexta

Terá início nesta sexta-feira (7) a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e TV para o segundo turno das eleições para a presidência da República. Para o Estado, no entanto, o horário gratuito só será veiculado na quinta-feira (13), a pedido das coligações gaúchas. Até o dia 28 de outubro, antevéspera do pleito, ambos os candidatos, tanto no Estado, como para a corrida presidencial, terão o mesmo tempo de exposição de ideias e propostas.

A propaganda para presidente da República será veiculada na TV de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, além de dez minutos de inserção diárias. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10. O candidato petista, como teve maior votação no primeiro turno, será o primeiro a se apresentar, segundo a legislação. A partir daí, haverá alternância.

Em 12 estados do país, onde haverá segundo turno para governador, o horário eleitoral segue o mesmo esquema. No Rio Grande do Sul, as coligações Para defender e transformar o Rio grande, de Onyx Lorenzoni, e Um só Rio Grande, de Eduardo Leite, pediram à Justiça Eleitoral gaúcha o adiamento do reinício da propaganda eleitoral gratuita no dia 13 de outubro, quinta-feira.

Embora oficialmente a campanha só comece nesta sexta-feira, desde o primeiro dia após o resultado do primeiro grau, já era possível identificar as estratégias que serão usadas pelos candidatos e, inclusive, as primeiras provocações ao adversário.

Aqui no Estado, Onyx Lorenzoni (PL) postou nas redes uma foto com o presidente Bolsonaro, com a legenda “Eu tenho lado”, numa clara alusão ao posicionamento do concorrente Eduardo Leite, que vem mantendo neutralidade na eleição nacional. Já o tucano vem aumentando o tom nas críticas que tem feito ao candidato de Bolsonaro. Em uma recente entrevista, Leite lembrou do número de cargos que Onyx desempenhou no governo federal em um curto espaço de tempo, o que seria um indicativo de não ter apresentado resultados em cada um deles.