Proposta repercute na Câmara de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo (MDB) encaminhou à Câmara Municipal, ontem, o projeto que inclui passe livre nos dias de eleição em Porto Alegre. A matéria é uma alteração na lei aprovada por Melo no fim de 2021, que retirou a isenção das passagens de ônibus em diversas situações. Na ocasião, os vereadores Moisés Barboza e Gilson Padeiro, ambos do PSDB, apresentaram uma emenda incluindo o passe livre no dia das eleições, porém ela não foi aprovada. Ontem, a medida voltou a repercutir na Câmara Municipal.

"Alguns veículos de imprensa comunicaram que nenhum vereador tinha apresentado emenda, eu e o vereador Gilson apresentamos,e a gente fica muito feliz que o teor da proposta é fidedigno a intenção que a gente tinha", declarou Barbosa sobre o projeto protocolado.

O líder do governo na casa, vereador Cláudio Janta (SD), também falou sobre a alteração. "O projeto dá legalidade ao que já foi feito, nós tivemos que esperar uma determinação judicial, já que a lei determinava que era duas datas. Caso seja aprovado, teremos a gratuidade no segundo turno agora e em todas eleições, inclusive nas municipais."

Já Aldacir Oliboni (PT), líder da oposição na Câmara, defendeu a garantia do passe livre em dias de eleição. "Não é justo que quem está na política ganhe tanto recurso para fazer campanha e no dia do cidadão votar, não ter acesso às urnas." A vereadora Karen Santos (PSOL) também saiu em defesa do projeto e destacou a importância da participação dos porto-alegrenses para que o passe livre fosse protocolado "Uma vitória da mobilização e da pressão popular."