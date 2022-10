PDT está entre a neutralidade e a adesão a Leite no segundo turno

Na segunda-feira (3), dia seguinte às eleições gerais, o candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Leite (PSDB), Gabriel Souza (MDB), ligou para sua colega de Assembleia Legislativa, deputada Juliana Brizola (PDT), para demonstrar sua vontade de ter os trabalhistas no segundo turno.

Na tarde de terça (4), os três estiveram reunidos com a bancada pedetista do legislativo estadual. Nesta quarta-feira (5), Leite e Souza se encontraram com o presidente estadual da sigla, Ciro Simoni, e outros três membros da executiva estadual. Esta é a ofensiva dos tucanos para conquistar o apoio do PDT no segundo turno.

Internamente, os pedetistas se dividem entre conceder apoio à chapa PSDB-MDB ou manter a neutralidade. Mesmo que do outro lado esteja Onyx Lorenzoni (PL), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa gaúcha, pesa contra Leite ações do seu governo como as vendas da CEEE e da Corsan, a gestão da educação e a retirada do plebiscito para privatizações.

"Participo de vários grupos de servidores da Corsan e da CEEE. Recebi várias mensagens pedindo que o PDT não apoie o Leite no segundo turno. Afirmam que o Leite não vai ganhar e compartilham vídeos do Onyx afirmando que não vai privatizar o Banrisul", relatou Juliana Brizola.

A executiva estadual do PDT se reúne com as bancadas atual e eleita para definir o posicionamento do partido no segundo turno. "A gente entende (o Leite) como um mal menor (em comparação a Onyx), mas com certeza vai ter gente pregando a neutralidade. Pode ser que essa tese tenha força, por causa da venda do patrimônio público e a retirada do plebiscito. Concordo que, apesar de divergências, a gente sabe que com o outro lado (Onyx) é muito pior. Com o momento que estamos vivendo, acho que talvez não seja hora para neutralidade", afirmou Brizola.

O presidente do PDT gaúcho não tomou partido. "Nós não vamos nos manifestar antes da reunião com a Executiva ampliada. O presidente é alguém que coordena os trabalhos, não é o que decide e resolve tudo. Hoje (quarta) vamos ouvir o que (Leite) tem a dizer e vamos levar para a executiva. Se não houver decisão, podemos levar ao diretório estadual", declarou Simoni.

A tendência é que, para declarar apoio a Leite, o PDT faça algumas exigências. "Não tenho dúvida que, se o PDT definir apoio, será com algumas exigências, sobretudo a não privatização do Banrisul", disse a deputada.

Questionando, na sede do PDT após encontro com Simoni, se aceitaria firmar compromisso de não privatizar o Banrisul em troca do apoio do partido, Leite não descartou a possibilidade. "Nunca afirmei que privatizaria o Banrisul em um novo governo. Se esse for um tema trazido (pelo PDT), podemos fazer gestos e concessões nessa direção."