Cobiçado por Leite, PP decide apoiar Onyx

As conversas prosperaram e, à noite, o partido decidiu por confirmar o apoio a Onyx. A agenda de tratativas segue na terça-feira da semana que vem, desta vez com o empresário Roberto Argenta (PSC), quinto colocado na corrida ao Piratini.

Logo em seguida à reunião com Leite, foi a vez de Onyx buscar uma costura para o segundo turno com o PP, em reunião por videoconferência, já que o candidato do PL estava em Brasília reunido com Bolsonaro. "Vamos ter uma conversa com tranquilidade com o PP porque sabemos que o partido teve um espaço importante no governo de Eduardo Leite", comentou, antes do início de uma videoconferência com o PP.

Leite se reuniu ontem pela manhã com a bancada do PP na Assembleia Legislativa. O candidato e seu vice na chapa majoritária, Gabriel Souza (MDB), discutiram por mais de duas horas uma possível convergência. Participaram também do encontro os deputados do PP eleitos neste domingo. O senador Luis Carlos Heinze (PP), que representou o partido na disputa ao governo gaúcho, já havia se antecipado pela manhã ao declarar apoio a Onyx.

As negociações culminaram ontem à noite com a decisão do PP de se aliar à candidatura de Onyx, que sempre se apresentou como o nome de Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul.

Passado o primeiro turno da eleição ao governo do Estado, em que o PP gaúcho terminou a disputa no quarto lugar, os dois candidatos que vão ao segundo turno, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), iniciaram tratativas para conquistar a adesão da sigla.

Heinze expressa apoio pessoal à candidatura de Onyx

O senador Luis Eduardo Heinze (PP), quarto colocado na disputa para o governo do Estado com 4,28% dos votos, declarou nesta quarta-feira que irá apoiar Onyx Lorenzoni (PL) em sua candidatura para governador. A assessoria de imprensa do parlamentar informou que o apoio acontece "independentemente da posição do PP-RS", que está dialogando com ambos os concorrentes do segundo turno das eleições pela costura de alianças.

Tanto Heinze quanto Onyx são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e disputavam o voto do eleitorado bolsonarista no Rio Grande do Sul, porém Onyx levou a melhor na disputa, ficando com 37,5% dos votos no primeiro turno, firmando-se no primeiro lugar.