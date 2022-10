Tebet e FHC aderem a Lula; MDB e PSDB liberam voto

Candidata do MDB à presidência da República e terceira colocada no primeiro turno, a senadora Simone Tebet declarou, em coletiva ontem, voto no petista Luiz Inácio Lula da Silva. O partido, porém, anunciou a liberação dos filiados para que apoiem Lula ou o presidente Jair Bolsonaro (PL), a exemplo do PSDB, que apoiou Simone.

Pelo PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também abriu voto ao petista. Em anúncio nas redes sociais, o tucano afirmou que vota "por uma história de luta pela democracia e inclusão social". A publicação é acompanhada de duas fotos de FHC com o petista, uma antiga, da época em que disputavam eleições um contra o outro, e uma atual, de quando se encontraram no ano passado.

Outro apoio importante foi o do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga. O sócio da Gávea Investimentos afirmou que pensou "em anular (o voto) para indicar pouca confiança nos dois finalistas, pensando nas oportunidades desperdiçadas pelo PT no poder". Crítico da gestão Bolsonaro, o executivo foi peça fundamental no governo Fernando Henrique, à frente do BC.

Diretórios do MDB de ao menos 10 estados, como os do Nordeste e do Rio de Janeiro - que já estavam com Lula no primeiro turno -, vão repetir o aval ao petista.

Outros líderes nacionais do MDB, como o senador Renan Calheiros e o deputado eleito Eunício Oliveira, também viajarão à capital paulista, onde está o comitê de Lula, e ajudarão na campanha do petista. "O Brasil não pode continuar faminto e nesse absurdo autoritário", disse Eunício.

Temer, por sua vez, tem uma relação desgastada com o comando do PT desde quando assumiu a presidência, em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT). A avaliação de aliados é a de que Bolsonaro fez mais gestos de reconhecimento a Temer.

O PSDB anunciou, na terça-feira, que decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados. Integrantes da executiva do partido se reuniram virtualmente à tarde. A sigla estava dividida. Nomes como José Serra e José Aníbal, que apoiaram Simone, agora prosseguem com Lula no segundo turno. O senador Tasso Jereissati é a mais recente adesão tucana ao petista. O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes foi o primeiro a declarar voto no ex-presidente.

Já a senadora Mara Gabrilli (PSDB), candidata a vice-presidente na chapa de Simone, declarou que votará em branco no segundo turno. Ela publicou uma mensagem na qual disse que será uma oposição sensata. "Não dou meu voto para nenhum dos dois."

O Cidadania, outro partido que apoiou Simone, anunciou adesão a Lula. Em nota, a sigla disse que a decisão foi tomada pela executiva diante dos riscos de escalada autoritária no segundo mandato de Bolsonaro.