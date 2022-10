Bolsonaro recebe apoio de Ratinho Junior e ruralistas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, ontem, o apoio dos governadores reeleitos do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além da bancada ruralista do Congresso Nacional.

Na manhã de ontem, no Palácio da Alvorada, foram confirmados os apoios de Ibaneis e Ratinho. Bolsonaro já havia garantido o apoio dos governadores reeleitos em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e no Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

"A gente tem conseguido trabalhar aqui na cidade em plena harmonia então nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro", disse Ibaneis.

"É um apoio que vai de coração. Vamos correr as ruas do Distrito Federal junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente", completou o governador.

Ibaneis ainda foi ainda elogioso ao que chamou de parceria efetiva com o governo, e minimizou divergências durante o combate à pandemia da Covid-19.

Ele disse que não faltou recursos aos entes da federação. Bolsonaro, por sua vez, disse que isso é "coisa do passado".

O governador do Distrito Federal optou por acompanhar as recomendações científicas à época, com isolamento social, criticado pelo presidente.

Questionado sobre o posicionamento da ex-presidenciável do seu partido, Simone Tebet, que confirmou apoio a Lula, Ibaneis disse que ela toma decisão cada vez mais isolada.

Bolsonaro recebeu ainda ontem a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A bancada ruralista já havia declarado apoio a ele em 2018. "Temos um só lado que é o lado da liberdade, que é o lado do presidente Bolsonaro", disse o deputado Sérgio Souza (MDB-PR), presidente da FPA. Cerca de 32 deputados e oito senadores compareceram ao encontro com o presidente no Alvorada.

Em todos os discursos, Bolsonaro agradeceu aos apoios, e ressaltou diferenças com a campanha do adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde a terça-feira, o presidente tem feito uma série de atos políticos com aliados no segundo turno. Na terça-feira, foram os governadores Cláudio Castro, Romeu Zema e Rodrigo Garcia.

Também chegou a ser noticiado que o ex-presidente Michel Temer (MDB, 2016-2018) apoiaria Bolsonaro, a partir da decisão do partido de liberar os filiados.

O emedebista, entretanto, desmentiu a informação no fim da tarde ontem, e adiantou que só manifestará sua posição sobre o segundo turno da disputa presidencial na sexta-feira, quando já estiver de volta ao Brasil.

Temer também ainda não definiu quem irá apoiar no 2º turno da eleição ao governo de São Paulo.