Tebet abre voto e declara apoio a Lula no segundo turno

A senadora Simone Tebet (MDB), que concorreu à presidência nas eleições do último domingo (2), se manifestou na tarde desta quarta-feira (5) sobre quem irá apoiar no segundo turno. Em pronunciamento televisionado, Tebet declarou seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora tenha salientado que mantém as críticas ao voto útil da forma como foi utilizado pela campanha de Lula no final do primeiro turno, "sem apresentar suas propostas", considerou.

"Não cabe a omissão da neutralidade", disse a senadora em seu discurso a favor de Lula. Tebet destacou o que considera o caráter democrático do candidato à esquerda. "Deposito nele o meu voto, porque reconheço nele o compromisso com a democracia, o que desconheço no atual presidente", complementou.

Ela ainda reforçou suas propostas na área da educação (bolsa de R$ 5 mil para estudantes concluírem o ensino médio), do agronegócio, do meio ambiente e para combater a fome e a pobreza. A ex-candidata reforçou o pedido por ministérios diversos, com "homens, mulheres, negros que tenham competência, ética e vontade de servir ao povo brasileiro", disse.

A senadora terminou seu discurso afirmando que "até dia 30 de outubro estará na rua vigilante" e que suas "preces são por uma campanha de paz", finalizou.

Em sua primeira corrida presidencial, ela teve quase 5 milhões de votos, ficando em terceiro lugar na disputa e ultrapassando Ciro Gomes (PDT), que disputou pela 4a vez.