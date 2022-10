Eduardo Leite costura apoio do PP no segundo-turno

O candidato ao Governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Leite, declarou ter saído satisfeito da reunião que teve com bancada do PP na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira. Em busca de apoio para o segundo turno, Leite e seu vice na chapa majoritária, Gabriel Souza, discutiram, por mais de duas horas, uma possível convergência. Participaram também do encontro os deputados do PP eleitos neste domingo.

Embora senador do PP Luis Carlos Heinze, o quarto colocado na disputa ao Piratini, com 4,28% dos votos tenha dado apoio público ao concorrente de Leite no segundo turno, Onyx Lorenzoni (PL), o ex-governador acredita que o partido irá divergir de Heinze. “Os progressistas foram muito importantes, estiveram comigo na eleição passada, nos ajudaram a fazer um governo de transformação no Estado. São pessoas que pensam o Rio Grande. (A reunião) nos deixou confiantes de que teremos, a partir da deliberação que os progressistas farão, um reforço de parceria para o nosso projeto.

Logo em seguida à reunião com Leite, foi a vez de Onyx Lorenzoni tentar uma costura para o próximo turno com o PP. Como o candidato de Jair Bolsonaro no Estado está em Brasília, a reunião foi feita por videoconferência.

A decisão final do PP sobre quem irão apoiar no segundo turno deverá ser anunciada à tarde. Heinze, que apoiou Eduardo Leite na eleição passada, foi enfático, dizendo que se manterá alinhado a Bolsonaro e irá se somar à campanha de Onyx. E disse, também, acreditar que a maioria dos que votaram em Edegar Pretto (PT), em terceiro lugar com 26,77%, ficará com o tucano.

Em outra linha, o ex-governador Tarso Genro (PT) também se pronunciou nas redes sociais, dando um indicativo da escolha no Estado, falando da necessidade da escolha a um “não bolsonarista”.