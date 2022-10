Ministério Público do Trabalho e TRT-4 se manifestam sobre casos de coerção política

uma ação contra as empresas Stara Brasil e Extrusor Brasil, que teriam enviado uma nota a fornecedores O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divulgaram nesta tarde de terça-feira (4), uma nota conjunta sobre as possíveis tentativas de coação eleitoral no ambiente do trabalho. A manifestação ocorreu depois que a Federação Brasil da Esperança Rio Grande do Sul, dos partidos PT, PV e PCdoB, entrou cominsinuando que, se o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o segundo turno das eleições, será preciso encerrar as parcerias ou cortar o orçamento.

Na nota, os órgãos ressaltam que "que o exercício do poder do empregador é limitado, entre outros elementos, pelos direitos fundamentais da pessoa humana, o que torna ilícita qualquer prática que tenda a excluir ou restringir a liberdade de voto dos trabalhadores." O MPTRS E O TRT-4 ainda afirmaram que ameaças a trabalhadores para tentar coagir a escolha em favor de um ou mais candidatos ou candidatas podem ser configuradas como "prática de assédio eleitoral e abuso do poder econômico do empregador, passíveis de medidas extrajudiciais e/ou judiciais na esfera trabalhista." A nota em conjunto ainda foi enfática ao dizer que o voto é direto e secreto e que "cabe a cada eleitor tomar suas próprias decisões eleitorais baseado em suas convicções ou vontades, sem ameaças ou pressões de terceiros."

Na tarde de hoje, o diretor-presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl, se pronunciou em vídeo nas redes sociais e disse que a empresa não tem intenção de coagir as pessoas a "votarem em candidato A ou B." Apesar disso, o diretor não desmentiu o informe que citava uma "atual instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil" e que causou receio em fornecedores ao dizer que "em se mantendo este mesmo resultado no 2º turno, a empresa deverá reduzir sua base orçamentária para o próximo ano em pelo menos 30%, consequentemente o que afetará o nosso poder de compra e produção, desencadeando uma queda significativa em nossos números."

A reportagem tentou contato com o grupo Extrusor Brasil, mas não obteve retorno.

Leia o texto do MPTRS e TRT-4 na íntegra:

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região vêm a público manifestar que o exercício do poder do empregador é limitado, entre outros elementos, pelos direitos fundamentais da pessoa humana, o que torna ilícita qualquer prática que tenda a excluir ou restringir a liberdade de voto dos trabalhadores.

Portanto, ameaças a trabalhadores para tentar coagir a escolha em favor de um ou mais candidatos ou candidatas podem ser configuradas como prática de assédio eleitoral e abuso do poder econômico do empregador, passíveis de medidas extrajudiciais e/ou judiciais na esfera trabalhista.

Mais do que violações das normas que regem o trabalho, a concessão ou a promessa de benefício ou vantagem em troca do voto, bem como o uso de violência ou de coação para influenciar o voto são crimes eleitorais, previstos nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral.

O voto, direto e secreto, é um direito fundamental do cidadão protegido pela Constituição Federal como livre exercício da cidadania, da liberdade de consciência, de expressão e de orientação política. Portanto, cabe a cada eleitor tomar suas próprias decisões eleitorais baseado em suas convicções ou vontades, sem ameaças ou pressões de terceiros.

O MPT-RS e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reafirmam seu compromisso de garantir que os direitos fundamentais do trabalhador sejam respeitados, em conformidade com a legislação em vigor.