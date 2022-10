Partidos movem ação contra empresa por coerção do voto

A Federação Brasil Esperança do Rio Grande do Sul, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, abriu uma ação contra a fabricante de máquinas agrícolas Stara. O processo é devido a uma carta destinada aos fornecedores da empresa em que a companhia ameaça diminuir a sua produção caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhe as eleições no segundo turno. A empresa já se pronunciou em suas redes sociais admitindo a veracidade da carta.

A federação protocolou a ação junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e ao Ministério Público Estadual (MPE), alegando coerção ao direito de voto, crime eleitoral e abuso de poder econômico. "As ameaças realizadas pela Stara às empresas fornecedoras de equipamentos e insumos destinam-se a coagir não as empresas em si mesmas, o que ilícito já o seria, mas tem a finalidade precípua de constranger tanto, a seus próprios funcionários quanto aos empregados doutras empresas", diz o documento apresentado pelos partidos, que ainda pede que o "Ministério Público Eleitoral determine apuração urgente e oferta de representação consoante as infrações apuradas".

Luciana Genro, deputada estadual pelo PSOL, se manifestou sobre o caso, repudiando a carta da empresa agrícola. "Nós não podemos admitir que empresários utilizem sua posição de poder para chantagear e intimidar os trabalhadores. Nós estaremos atentos a qualquer movimentação do empresariado reacionário do Rio Grande do Sul e do Brasil, não deixaremos nenhum movimento desse tipo passar sem que seja denunciado, e sem que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho tomem as devidas providências."