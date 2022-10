Resultado eleitoral repercute em sessão da Assembleia

Nikelly de Souza

A primeira sessão plenária na Assembleia Legislativa, após o pleito em que foram eleitos deputados estaduais - com a reeleição da maioria da casa - e federais, rendeu alguns comentários sobre o resultado eleitoral e durou apenas 40 minutos. O clima foi menos festivo que o da sessão da Câmara da Capitaldesta segunda-feira, em que sete vereadores foram parabenizados por terem conquistado vaga no legislativo estadual ou federal a partir do próximo ano. Uma das deputadas eleitas, Bruna Rodrigues (PCdoB), esteve na Assembleia junto com os colegas Matheus Gomes (PSOL) e Laura Sito (PT), que formarão a primeira bancada negra da casa em 2023. Em entrevista, Bruna defendeu a importância da representatividade parlamentar. "Essa chegada falou muito sobre uma parcela da população que não se enxergava na Assembleia."