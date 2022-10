Governador Ranolfo diz que resultado do primeiro turno surpreendeu: "vamos intensificar o debate"

Bolívar Cavalar e Jefferson Klein

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), admitiu nesta terça-feira (4) que ficou surpreso com o resultado das eleições em primeiro turno para o Palácio Piratini. O atual chefe do executivo estadual apoia a candidatura de Eduardo Leite (PSDB), com quem foi eleito em 2018 para ser vice-governador da chapa.

segundo turno Ranolfo assumiu o governo do Estado no final de março deste ano, após Leite deixar o cargo para articular uma possível candidatura à presidência da República, que não ocorreu. O tucano vai disputar ocom o aliado e ex-ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro (PL), Onyx Lorenzoni (PL).

"O resultado, logicamente, não era aquele que nós esperávamos. Nós tivemos uma candidatura forte, posta desde o início. A nossa ideia é de dar segmento a este projeto que está posto, projeto vitorioso, por assim dizer. Então, logicamente que não tenho como dizer que não nos surpreendeu o resultado", revelou o governador.

Ranolfo ponderou, no entanto, que as eleições para o governo do Estado não estão resolvidas. "A eleição é divida em dois turnos exatamente pra isso: vamos intensificar o debate, vamos mostrar à sociedade gaúcha todo nosso trabalho que foi feito", concluiu o tucano.

As pesquisas de intenção de voto apontavam para Eduardo Leite liderando o primeiro turno. No entanto, não foi isso que aconteceu. Onyx teve 37,50% dos válidos, com 2.382.026 votos, e Leite ficou em segundo, com 26,81% dos válidos e 1.702.815 votos. O candidato à reeleição ficou muito próximo de não disputar o segundo turno, em razão de um empate técnico com o terceiro colocado, Edegar Pretto (PT), que teve 26,77% dos válidos, somando 1.700.374 votos.

Apoio em 2º turno para o Palácio do Planalto

Quanto ao segundo turno da eleição presidencial, que será disputado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro (PL), o governador do RS afirmou que a coligação Brasil para Todos - MDB, PSDB, Cidadania e Podemos - está "conversando internamente". "São vários partidos que compõem a nossa coligação, então seria muito prematuro um governador, isoladamente, anunciar se vai com A ou com B. Nós estamos dentro deste espectro de partidos que nos apoiam, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e a gente vai fazer a melhor escolha, não tenho dúvida alguma", disse Ranolfo Vieira Júnior.

O segundo turno das eleições para governador e presidente ocorrem no dia 30 de outubro.