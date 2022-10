Stara pronuncia após repercussão de carta que fala em corte de 30% se Lula vencer

A fabricante de máquinas agrícolas, Stara, de Não-Me-Toque, no interior do Rio Grande do Sul, se pronunciou por meio de vídeo em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (4), após repercussão de uma carta enviada aos fornecedores em que dizia que 30% do orçamento seria cortado no caso de uma possível eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno, em 30 de outubro.

Na carta, a empresa Stara citou a "atual instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil" e causou desconforto nos fornecedores ao dizer que "em se mantendo este mesmo resultado no 2º turno, a empresa deverá reduzir sua base orçamentária para o próximo ano em pelo menos 30%, consequentemente o que afetará o nosso poder de compra e produção, desencadeando uma queda significativa em nossos números", afirma a nota.

No vídeo publicado hoje à tarde, o diretor-presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl, confirmou o envio do comunicado. "Gostaria de esclarecer que este comunicado foi dedicado exclusivamente aos nossos fornecedores", disse. Ele ainda afirmou que essa é uma prática comum em todo "segundo semestre. Todos os anos fazemos projeção para os próximos". No vídeo, Trennepohl diz ainda que o comunicado foi feito para que os fornecedores possam se preparar, "para que possam organizar suas empresas da melhor forma possível", já que projetam estabilidade para o próximo ano.

Além disso, o diretor disse que os colaboradores podem ficar "muito tranquilos". "A gente tem muito trabalho e coisas para fazer", disse. Sobre possível coação política, o que é crime eleitoral, Trennepohl afirmou que a empresa não quer "coagir as pessoas para votar no A ou no B."