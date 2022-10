Onyx Lorenzoni avalia campanha com presença de Jair Bolsonaro

Caren Mello, especial para o JC

O candidato Onyx Lorenzoni (PL), primeiro colocado na disputa ao governo do Estado, com 37,50% dos votos, esteve reunido na manhã desta terça-feira, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro (PL). No encontro, foram discutidas as visitas que o presidente deverá fazer ao Rio Grande do Sul, durante a campanha ao segundo turno, em reforço à campanha de Onyx.

Na segunda-feira, o candidato esteve reunido com sua base de apoio, incluindo deputados e o senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos), para a definição de estratégias de ampliação do eleitorado, o que deverá constar dos programas políticos que devem iniciar na próxima sexta-feira. Onyx passará de um tempo de 1'30 para 5 minutos de propaganda. "O eleitor não se move por partidos, se move por interesse pessoal e familiar", disse, ao dar um indicativo do que poderá ser visto nos próximos horários políticos.

Durante a semana, ele também aguarda as definições e anúncios de outros candidatos, como Luis Carlos Heinze, que se reúne nesta terça-feira com seu partido, o PP, e Roberto Argenta (PSC).