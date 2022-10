Bancada negra encolhe na Câmara de Porto Alegre

Com a conclusão do primeiro turno das eleições neste domingo, foi eleita a primeira bancada negra da história da Assembleia Legislativa, composta pelos vereadores de Porto Alegre, Bruna Rodrigues (PCdoB), Laura Sito (PT) e Matheus Gomes (PSOL), além da vereadora Daiana Santos (PCdoB), que foi eleita deputada federal, junto a Denise Pessôa, de Caxias do Sul, também autodeclarada preta. Os deputados eleitos assumirão em 1º de fevereiro do próximo ano, deixando as vagas para seus suplentes no Legislativo municipal.

Embora os vereadores que formam a primeira bancada negra da Câmara Municipal tenham ascendido para a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, o segmento segue sendo representada na capital gaúcha. Laura Sito falou de como foi importante a eleição das primeiras bancadas negras na Assembleia e na Câmara de Deputados, e destacou a conquista de espaços pela população negra: "Não tivemos uma troca, e sim uma ampliação da bancada negra em todos os níveis de representação do RS".

Os vereadores que irão assumir a bancada negra em 2023 serão Reginete Bispo (PT) e a professora Cuca Congo (PCdoB). Além delas, segue na Câmara de Porto Alegre a vereadora Karen Santos (PSOL), que foi a mais votada no pleito de 2020. "O sentimento da bancada negra permanece na Câmara, e agora é chegar na Assembleia, porque a gente não saiu da Câmara de Vereadores, a gente chegou na Assembleia Legislativa", declarou Bruna Rodrigues, que será substituída na Câmara pelo mandato coletivo do PCdoB.

Matheus Gomes (PSOL), que foi o candidato a deputado estadual mais votado de Porto Alegre e o quinto mais votado do Rio Grande do Sul, falou dos desafios que aguardam os novos parlamentares na Assembleia Legislativa. "Vamos centrar nossa atuação no desenvolvimento de políticas públicas para combater a desigualdade racial no Estado, também olhar para os problemas sociais que atingem o nosso Estado, como a fome. Temos mais de 1 milhão de gaúchos vivendo em situação de insegurança alimentar".

Com a saída de Matheus Gomes, assumirá o vereador Professor Alex Fraga (PSOL). Outro vereador que assumirá a cadeira deixada pela bancada é Marcelo Sgarbossa, atualmente no PV mas eleito suplente pelo PT em 2020.

Bruna Rodrigues destacou a dificuldade de enfrentar essa eleição contra as "grandes máquinas", campanhas que tinham "muito dinheiro", e falou de seus objetivos na Assembleia. "Defender uma escola em turno integral, falar sobre a luta de vagas nas creches, sobre absorventes que precisam ser distribuídos nas escolas. Os desafios são grandes, do tamanho da ousadia que a gente tem. Nós estávamos na limpeza, na manutenção, mas não tínhamos ocupado aquelas cadeiras, agora nós vamos ter voz."