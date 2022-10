Bolsonaro recebe Tarcísio em meio a definição de rumo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o governo de São Paulo no segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT). O encontro ocorre em meio à definição de estratégias do chefe do Executivo para a segunda etapa da eleição presidencial.

Tarcísio obteve 42,32% dos votos válidos no primeiro turno, contra 35,70% de Haddad. Na véspera da eleição, o Datafolha havia mostrado o petista na frente com 39%, o candidato do Republicanos com 31% e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que acabou ficando de fora da disputa, com 23%. A possibilidade de haver voto útil em Garcia preocupava a campanha do presidnete. Agora a avaliação é que Bolsonaro tem um palanque forte no maior colégio eleitoral do País.

Ao contrário do que apontavam as pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro superou Lula em SP e no Rio de Janeiro. O único dos três maiores colégios eleitorais em que o petista ganhou foi em Minas Gerais. A campanha do chefe do Executivo, agora, deve manter o foco no Sudeste. No Rio, ele terá o palanque do governador Cláudio Castro (PL), que se reelegeu. Em Minas Gerais, Bolsonaro busca diálogo com o governador reeleito Romeu Zema (Novo).

O PL terá as maiores bancadas da Câmara e do Senado a partir de 2023. "Mantenham o foco. Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado. Já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer", disse Bolsonaro, no Twitter.

Mais cedo, também nas redes sociais, o presidente comemorou a eleição de aliados para a Câmara e o Senado. Bolsonaro também voltou a criticar os institutos de pesquisas e disse que ontem ocorreu a "maior vitória dos patriotas" na história do País.