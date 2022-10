Onyx e Leite iniciam articulação por apoios no 2º turno

O resultado das urnas, na noite de domingo (2), levou os candidatos Onyx Lorenzoni (PL), ex-ministro do governo Bolsonaro, e Eduardo Leite (PSDB), ex-governador do Rio Grande do Sul, a decidir a disputa pelo Palácio Piratini no segundo turno, no dia 30 de outubro, mas as movimentações em busca de apoio já começaram nesta segunda-feira (3).