Lira critica pesquisas, fala em responsabilizar institutos, mas descarta CPI

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a fazer críticas às pesquisas de intenções de voto, que erraram nas previsões em relação a algumas eleições de primeiro turno, mas descartou investigar institutos de pesquisa. Segundo ele, há uma pressão para se instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mas afirma que não vai abrir uma investigação no momento.

Em entrevista à Globo News nesta segunda-feira (3) o deputado, que foi eleito ontem, disse que as pesquisas podem ter influenciado eleições em diversos Estados e que os levantamentos não devem ser usados para conduzir o eleitorado. Nesta manhã, ele já havia se manifestado nas redes sociais. "As urnas aprovaram as pautas de modernização do Brasil e confirmaram que estamos no caminho certo. Ao contrário das pesquisas, os números não erram", escreveu no Twitter.

As críticas de Lira abriram espaço para a possibilidade de ele acatar o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) quer criar. Nesta segunda, Eduardo Bolsonaro e o deputado Carlos Jordy (PSL) anunciaram que já começaram a recolher assinaturas para uma CPI sobre a atuação dos institutos de pesquisas. Os pedidos de CPI entram em uma fila, mas os presidentes das Casas podem passá-los na frente dos outros.

Apesar da pressão que afirma receber para criar uma comissão, ele descartou a possibilidade no momento. Ao invés disso, ele falou em modificar a legislação para responsabilizar empresas de pesquisa.