Leite evita falar sobre negociações com PT antes de acordo a nível nacional

Em seu primeiro pronunciamento oficial após o término do primeiro turno, o candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), evitou confirmar se negociará com o PT gaúcho sobre um possível apoio na decisão contra Onyx Lorenzoni (PL). Apenas 0,04% dos votos separou Leite do terceiro colocado na disputa, Edegar Pretto (PT), que deve ter papel fundamental no segundo turno - o destino dos mais de 1,7 milhão de votos recebidos pelo petista no domingo (2) pode decidir o futuro do Estado pelos próximos quatro anos.

O desempenho de Pretto foi surpreendente. Detentor de mais de um quarto dos votos gaúchos, pertence a um campo político cujo eleitorado enxerga mais resistências a Onyx do que a Leite. Ainda assim, o ex-governador prefere aguardar as definições do centro e dos partidos que compõem sua coligação - principalmente PSDB e MDB - para definir como se dará a articulação com o PT.

“Somos uma parte da federação. Temos a discussão do Estado e temos o contexto nacional, não apenas com a Simone Tebet (candidata à presidência pelo MDB), mas com os candidatos que estarão, assim como nós, no segundo turno (em outros estados), para identificarmos o posicionamento que devemos ter”, afirmou Leite, em entrevista coletiva realizada em seu comitê central de campanha, em Porto Alegre. O pronunciamento estava previsto para ocorrer logo após a apuração ainda no domingo.

“Sempre tivemos um diálogo republicano no governo com o PT (gaúcho). Temos muitas diferenças no ponto de vista de programa e forma de governar, mas sempre dialogamos e nunca tratamos qualquer desses adversários políticos como inimigos a serem exterminados. Isso nos abre a possibilidade de diálogo. (Hoje) é um dia que nossa equipe avialiará e conversará”, indicou o tucano.

Apesar de não confirmar que a chapa abrirá negociações com os petistas, de maneira alguma descarta uma futura aliança. “Já tive conversas com o PT em inúmeros momentos da nossa história recente. Encontrei, do lado do PT, disposição para o diálogo. Da nossa parte, haverá disposição de conversar. Espero que haja da parte deles”, declarou Leite.

A aproximação entre as duas chapas que disputaram voto a voto a última vaga do segundo turno começou já logo após o pleito. "Ontem (domingo), tarde da noite, depois do resultado, telefonei para ele (Edegar Pretto) para cumprimentar sua participação na eleição. Não combinamos absolutamente nada, mas mostra que nós temos relacionamento e diálogo. Foi um rápido cumprimento, parabenizado pela participação na eleição, ele fez uma grande votação”, relatou Gabriel Souza (MDB), deputado estadual e candidato de Leite a vice-governador.

Mesmo aguardando as articulações dos partidos a nível nacional, o ex-presidente da Assembleia Legislativa afirmou que a adesão à decisão tomada pela federação não será automática. “Nós não estamos aguardando a posição da Simone (Tebet) para nos somarmos automaticamente. Estamos há poucas horas do fim da eleição em primeiro turno. Sobrevivemos, foi uma grande vitória da nossa chapa. Estamos nesse momento ainda comemorando o resultado, agradecendo os votos que recebemos. Nem mesmo nossa candidata presidencial se manifestou sobre o segundo turno”, pontuou Souza.