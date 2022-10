Onyx Lorenzoni dá início às costuras para o segundo turno

O candidato Onyx Lorenzoni, que foi para o segundo turno nas eleições de 2022 no Rio Grande do Sul com 37,5% dos votos, reservou a manhã desta segunda-feira (3) para descansar. Além da colocação em primeiro lugar na disputa ao Piratini, o que surpreendeu o candidato de Bolsonaro no Estado e sua equipe, Lorenzoni também está de aniversário. Irá comemorar com a família seus 68 anos.

À tarde, porém, algumas estratégias já começarão a ser montadas para o próximo enfrentamento no dia 30 de outubro, contra o governador Eduardo Leite, que reuniu 26,81% dos eleitores. Reuniões internas com a coordenação de campanha, segundo informação de sua assessoria, irão definir as primeiras ações. Deverão estar na pauta a linha a ser adotada nos programas de rádio e TV e abordagens às siglas que ficaram de fora da corrida neste primeiro turno, para a composição daqui para frente. Lorenzoni teve até aqui o apoio do Republicanos, do Pros e do Patriota.

Pelas redes, no entanto, ele se manifestou, em agradecimento aos eleitores. “Muito obrigado aos 2.382.026 gaúchos e gaúchas que depositaram na urna a esperança na transformação do nosso Rio Grande e me colocaram no 1º lugar no primeiro turno. Essa é a pesquisa que vale! Vamos seguir, com a verdade e os princípios e valores que transformaram o Brasil”, disse.

Em outras postagens, ironizou institutos de pesquisas e conclamou os brasileiros a votar no “Capitão Bolsonaro”, lembrando da importância do combate a narrativas mentirosas. “O poder não vai voltar pras (sic) mãos daquela gente. O Brasil é do povo!”, suscitou.