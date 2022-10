Prefeitura de Porto Alegre emite 200 autos de infração neste domingo de eleições

Ao longo de todo o domingo (2), equipes da Prefeitura de Porto Alegre circularam pelas ruas para garantir a segurança viária e cuidar da limpeza da cidade no primeiro turno das eleições. A equipe de fiscalização do DMLU realizou cerca de 200 autos de infração em razão de descartes irregulares de resíduos, conforme prevê o Código Municipal de Limpeza Urbana.

De acordo com a assessoria da prefeirura, assim que chegou ao final o horário de votação neste domingo, às 17h, mais de 360 profissionais do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) tomaram as ruas da Capital. Para recolher uma grande quantidade de propaganda política em frente às seções eleitorais, houve o apoio de 11 ônibus para transportar as equipes de varrição e 27 caminhões para recolher os resíduos.